Путин угрожает Украине, если она вступит в НАТО

Россия в очередной раз угрожает Украине, если та вступит в НАТО. Угрозы мотивируется агрессивными шагами НАТО в отношении к России.

Москва будет соразмерно реагировать на агрессивные шаги НАТО, представляющие прямую угрозу для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в МИД российских послов и постпредов, передает «ТАСС».

По его словам, сейчас НАТО развертывает новые базы военной инфраструктуры у российских границ, что плохо сказывается на доверии, а также на безопасности и стабильности в Европе.

Путин пообещал «реагировать соразмерно» на подобные «агрессивные» шаги, которые якобы представляют угрозу России.

Он отметил, что «коллегам, которые играют на обострение» и стремятся включить Украину или Грузию в Североатлантический альянс, «следовало подумать о возможных последствиях такой безответственной политики».

Также президент РФ добавил, что необходима «другая, позитивная повестка», о чем он сказал президенту США Дональду Трампу на встрече в Хельсинки.

Путин подчеркнул, что сейчас «остаются серьезные риски для обострения ситуации на юго-востоке Украины».

«Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта», – заявил Путин.

При этом он добавил, что все действия РФ направлены на развитие страны, а не для того «чтобы создать проблемы другим».

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс признает стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации.

«ТАСС»