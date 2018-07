Трамп надеется на вторую встречу с Путиным

Несмотря на шквал критики и до и после встречи с Путиным, президент Трамп надеется на скорую встречу с российским нацлидером России.

Президент США Дональд Трамп надеется на вторую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным для реализации вопросов, которые они обсуждали в Хельсинки. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Я с нетерпением жду нашу вторую встречу, чтобы мы могли начать реализовывать некоторые из многих обсуждаемых вопросов, включая прекращение терроризма, безопасность Израиля, распространение ядерного оружия, кибератаки, торговлю, Украинк, мир на Ближнем Востоке, Севернкю Корею и тому подобное. Есть целый ряд ответов, простых и сложных, для этих проблем … но они все могут быть решены», – написал Трамп.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear……..

