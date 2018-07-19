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Новости

Трамп надеется на вторую встречу с Путиным

«Украинско-Российское обозрение»
19 июля 2018

Несмотря на шквал критики и до и после встречи с Путиным, президент Трамп надеется на скорую встречу с российским нацлидером России.

Президент США Дональд Трамп надеется на вторую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным для реализации вопросов, которые они обсуждали в Хельсинки. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Я с нетерпением жду нашу вторую встречу, чтобы мы могли начать реализовывать некоторые из многих обсуждаемых вопросов, включая прекращение терроризма, безопасность Израиля, распространение ядерного оружия, кибератаки, торговлю, Украинк, мир на Ближнем Востоке, Севернкю Корею и тому подобное. Есть целый ряд ответов, простых и сложных, для этих проблем … но они все могут быть решены», – написал Трамп.

Американский президент в очередной раз заявил, что его первая встреча с Путиным была правильным решением.

«Саммит с Россией имел большой успех, но только не для настоящих врагов людей – Fake News Media», – написал он.

Трамп также написал, что неоднократно признавал вмешательство России в американские выборы. Он опубликовал короткое видео, в котором в январе и июле 2017 года, а также в марте этого года говорит о вмешательстве РФ и «кибернападениях других стран или людей, например Китая».

Напомним, Трамп оказался под шквалом критики из-за своего выступление на пресс-конференции в Хельсинки. В частности за то, что не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.

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Через день после критики конгрессменов и СМИ Трамп заявил, что оговорился на встрече с Путиным. Он заверил, что согласен с выводами американских спецслужб относительно вмешательства РФ в президентские выборы.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США

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