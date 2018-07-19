В ОБСЕ ищут российских шпионов

В ОБСЕ произошла утечка секретной информации по Украине. Внутренние документы наблюдателей ОБСЕ попали в руки ФСБ.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пообещали разобраться с обстоятельствами вероятной утечки информации, о чем ранее сообщали немецкие журналисты. Об этом сообщает телеканал «France 24» со ссылкой на агентство «AFP».

Отмечается, что представитель миссии Ирина Коробко назвала «тяжелым ударом» обвинения в утечке секретных данных ОБСЕ российским спецслужбам.

По ее словам, СММ проверит, что и как случилось.

Ранее немецкие СМИ провели расследование и выяснили, что внутренние документы наблюдателей ОБСЕ в Украине попали в руки Федеральной службы безопасности России. Внутренние документы наблюдателей ОБСЕ в Украине попали в руки Федеральной службы безопасности России. Об этом сообщается в расследование «ARD magazine Fakt».

Отмечается, что речь идет о внутренних отчетах миссии о событиях на оккупированных территориях Донбасса, а также о данных о коммуникации первого заместителя главы СММ Александра Хуга.

Также среди документов – мини-досье на членов миссии. В частности, описаны их черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, типы женщин, которые им нравятся, и тому подобное.

Согласно исследованию, документы, возможно, были направлены российским агентам одним из сотрудников миссии ОБСЕ.

На это сообщение отреагировала в Facebook пресс-служба СММ ОБСЕ. Миссия пообещала изучить данное заявление.

«Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине известно о репортаже программы «Факт» («Fakt») Рабочего содружества общественно-правовых вещательных станций Федеративной Республики Германия («ARD»), который выйдет в эфир во вторник 17 июля. Миссия обеспокоена любыми возможными нарушениями безопасности и намерена тщательно изучить все заявления в соответствии с установленными процедурами», – говорится в заявлении СММ ОБСЕ в Украине.

При этом в миссии отметили, что их работа «была и будет прозрачной».

«Мы сообщаем о фактах на местах так, как мы их видим; эти факты сообщаются государствам-участникам ОБСЕ и публикуются в наших ежедневных отчетах на сайте ОБСЕ», – заявили наблюдатели.

Также они отметили, что «без надлежащей верификации» не могут комментировать или строить предположения «по поводу документов неизвестного происхождения» и выражают свою обеспокоенность.

«Тем не менее, Миссия обеспокоена, что предположительное проникновение может быть потенциальным риском для ее сотрудников, ставя под угрозу неприкосновенность их личной информации и их безопасность», – заявляют в СММ.

Отмечается, что речь идет о внутренних отчетах миссии о событиях на оккупированных территориях Донбасса, а также о данных о коммуникации первого заместителя главы СММ Александра Хуга.

Также среди документов – мини-досье на членов миссии. В частности, описаны их черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, типы женщин, которые им нравятся, и тому подобное.

Согласно исследованию, документы, возможно, были направлены российским агентам одним из сотрудников миссии ОБСЕ.

«France 24»