США, как и прежде, возлагают всю ответственность за совершенный в небе над Донбассом теракт прведший к гибели самолета рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

США продолжают придерживаться позиции, что Россия ответственна за катастрофу авиарейса MH17 в небе над Украиной в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Ноерт, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Позвольте мне еще раз подчеркнуть: США возлагают ответственность за сбитый авиалайнер MH17 на Россию», – сказала она в ответ на вопрос журналистов о позиции Вашингтона по этому вопросу.

Ноерт добавила, что США поддерживают деятельность Объединенной следственной группы, расследующей эту катастрофу.

Также она напомнила об обнародованном на этой неделе заявлении министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7), в котором содержится призыв к России сотрудничать со следствием.

Как сообщалось, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета «Боинг» рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК «Бук», доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото «Бука 332», сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию падения самолета рейса МН17 объявила о выводе, что малазийский «Боинг» был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом «Бук», который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.

Позже основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс поймал Минобороны России на лжи о «Буке».

«Интерфакс-Украина»