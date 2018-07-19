В Крыму обыскивают дом семьи фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир»

В Крыму оккупанты ворвались с обыском к семье фигуранта «Хизб ут-Тахрир» в Алиеву. Обыску повергается дочь Алиева, в качестве причины обыска называют публикации «Крымской солидарности».

Оккупанты Крыму проводят обыски в доме одного из фигурантов по «делу Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева в Алуште. Об этом сообщает «Крымская солидарность» в Facebook.

Отмечают, что обыскивают дочь Муслима Алиева Гульсум.

Информационный пост⚡️СРОЧНО! UPD_6. Гульсум Алиева вместе с адвокатом вышли из следственного комитета. Показания… Опубліковано Крымская солидарность Середа, 18 липня 2018 р.

«Предварительно известно, что составлен протокол на имя Гульсум. Предъявляется обвинение по статье 282 УК РФ в связи с публикациями в «Крымской солидарности», – сообщили в группе.

К дому Алиевых ворвались около 5 сотрудников ФСБ, во дворе находятся около 6. Возле дома стоит микроавтобус.

У семьи изъяли мобильные телефоны и технику.

ФСБ В ДОМЕ МУСЛИМА АЛИЕВА 19.07. 2018 Сотрудники ФСБ в доме Муслима Алиева проводят на данный момент следственные мероприятия. Опубліковано Крымская солидарность Середа, 18 липня 2018 р.

Позже корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк сообщил, что Гульсум увезли сотрудники ФСБ и «осмотр помещения» закончили.

Гульсум АлиеваПодозреваемую по 282 в возбуждении ненависти и вражды в постах "Крымской солидарности" Гульсум Алиеву… Опубліковано Anton Naumlyuk Четвер, 19 липня 2018 р.

После ареста Муслима Алиева, в семье остались жена и дети.

По словам юриста Лили Гемеджи, идут оперативно-розыскные мероприятия в ходе проверки. Постановление об обыске выписана судьей Алуштинского суда Изотенко.

19.07.2018 Следственные мероприятия в доме, где проживает активист «Крымской солидарности» Гульсум Алиева. Опубліковано Крымская солидарность Середа, 18 липня 2018 р.

В мае суд продлил на три месяца арест шестерых фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир».

Обвиняемые в этом деле Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Арсен Джеппаров, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в РФ исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир».

«Крымская солидарность»