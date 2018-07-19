Дьявол в деталях: переговоры Украина–Россия–ЕС по транзиту газа

Пока и Киев, и Москва, и Брюссель заинтересованы в сохранении украинского транзита российского газа в Европу. Но дьявол, как обычно, кроется в деталях, одна из которых стоит $2,56 млрд.

В настоящее время стартовали переговоры по транзиту российского газа в Европу между Украиной и России при посредничестве ЕС. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Лавникевич.

Следует отметить, что по убеждению главы правления «Навтагаз Украина» Андрея Коболева Россия будет стремится затягивать переговоры до момента окончания рассмотрения судебной апелляции на решение Стокгольмского арбитраже по транзиту газа. Впрочем следует рассмотреть более детально все обстоятельства в контексте которых проходят переговоры.

Играть по европейским правилам

Европа не очень хочет встревать в украинско-российские разборки, но ей приходится, просто чтобы обеспечить себе стабильное поступление топлива. Такой подход неофициально был главным 17 июля в Берлине, на трехсторонней встрече по газовым вопросам в формате Россия–ЕС—Украина. В переговорах приняли участие глава Минэнерго РФ Александр Новак, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По сути, на встрече лишь положили начало обсуждению того, что будет прописано в новом контракте на транспортировку российского газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 г. Напомним, что «Газпром» и «Нафтогаз України» подписали ныне действующий долгосрочный контракт на транзит российского газа через Украину 19 января 2009 г. Срок действия контракта – с 2009-го по 2019 г. включительно. Российская сторона неоднократно угрожала прекратить транзит своего газа через Украину после 2019 г., но потом становилось понятно, что за счет других трубопроводов полностью компенсировать украинский транзит не получится. К тому же на сохранении перекачки газа через территорию Украины настаивали и в европейских столицах, прежде всего в Берлине.

Пока все стороны переговоров согласились с тем, что новый договор будет подготовлен на базе европейского законодательства. «Будущий контракт должен полностью соответствовать европейскому праву. Это пойдет на пользу прозрачности, – сказал Марош Шефчович. – Это то, что, я думаю, необходимо обсуждать на экспертном уровне». Но далее и Украине придется работать уже в рамках европейского законодательства. «Мы договорились с Еврокомиссией о принципах применения европейских энергетических правил в Украине. Мы должны стать частью общего европейского рынка», – написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Также стало понятно, что все стороны заинтересованы в сохранении украинского транзита. Тем более что, несмотря на бурное развитие «зеленой» энергетики, объем потребления газа в ЕС в ближайшие годы будет расти – на это рассчитывают и россияне. «Мы уже понимаем на сегодня, что в период ближайших пяти–десяти лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017–2018 годах. Речь может идти о дополнительных 10–15% роста. Эти дополнительные объемы обсуждались как один из возможных источников загрузки газотранспортной системы Украины», – цитирует «Интерфакс» Александра Новака.

Впрочем, российский министр умолчал, что проблема «Газпрома» не в росте объемов экспорта, а в том, что газопровод «Северный поток-2» сталкивается со все большим противодействием, прежде всего политическим. Например, в марте официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что против компаний, работающих с Россией в сфере трубопроводов для энергоресурсов, могут быть введены санкции. В частности, речь шла о «Северном потоке-2».

В результате министр энергетики РФ по итогам встречи в Берлине заявил: «Мы готовы продлить действующий контракт, готовы рассмотреть предложения по заключению нового контракта. Мы должны урегулировать все спорные вопросы до нового этапа взаимоотношений». В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что объемы транзита газа через территорию Украины после 2019 г. в ходе переговоров не обсуждались.

По мнению экспертов, после 2019 г. транзит российского газа через Украину останется достаточно большим. В любом случае он будет значительно выше, чем называвшиеся ранее 30–40 млрд кубометров в год, – эта цифра сама по себе ставила под вопрос рентабельность перекачки газа через территорию нашей страны.

Компромисс: украинская версия vs российская версия

Сегодня украинская сторона в газовых переговорах чувствует себя вполне уверенно. Во-первых, на ее стороне окончательное решение Стокгольмского арбитража (от 28 февраля) по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. «Газпром», который обязали выплатить украинской стороне $2,56 млрд, несколько раз оспаривал это решение и требовал его отмены. «Нафтогаз України» тем временем предпринимает на территории Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража.

Во-вторых, сама Украина сейчас вполне обеспечена газом. Запасы в ее подземных хранилищах уже достигли 12,048 млрд куб. м. А еще в апреле, после отопительного сезона, в ПХГ страны оставалось 7,438 млрд кубометров. Для сравнения: запасы газа страны на начало отопительного сезона (24 октября 2017 г.) составляли 16,974 млрд кубометров.

Ко всему перечисленному в последнее время суточный транзит российского газа через Украину вырос из-за планового ремонта газопровода «Северный поток» на 10% – до 300 млн куб. м. Об этом в Facebook сообщил советник министра энергетики Украины Максим Билявский.

В Берлине украинская сторона предложила свою модель расчета стоимости транспортировки газа после 2019 г. По словам предправления «Нафтогаза» Андрея Коболева, если «Газпром» готов придерживаться европейских правил по транспортировке газа через Украину, то ему могут быть предоставлены более выгодные условия, чем он получит на обоих «Северных потоках». Стоимость транспортировки будет прямо зависеть от объема выкупленных мощностей для транзита и сроков контракта. Коммерческий директор НАК Юрий Витренко конкретизировал: если «Северный поток-2» не начнет работу, а Россия разрешит транзит газа своим частным компаниям и откроется для транзита газа из Средней Азии, то с 2020 г. тариф на прокачку может быть снижен на 20% от действующего. Новая цифра составит $2,17 за транспортировку 1000 куб. м на 100 км.

Российская сторона эти условия готова обсуждать. «Мы также говорили и о ставке транзита, и о тех расчетах, которые были представлены украинской стороной в Европейскую комиссию… Они сегодня были обозначены как реперные точки, требующие дополнительных обсуждений», – сказал Александр Новак после встречи в Берлине.

Однако у России свое видение компромисса с Украиной, и это видение не предусматривает выполнения решений европейских судов. Накануне встречи в Берлине Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на транзит газа, только если спор между НАК и «Газпромом» будет «урегулирован». Как именно должно выглядеть «урегулирование», 17 июля объяснил министр энергетики России: он предложил Украине добровольно приостановить арест активов «Газпрома» в Европе в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Чтобы не возвращать по решению арбитража $2,56 млрд, минэнерго России предложило заключить мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом». «Это один из вариантов урегулирования. Но никаких решений не принято. Я думаю, этот вопрос будет обсуждаться на следующей консультации в октябре», – сказал Новак.

Впрочем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сразу после переговоров заявил, что этого не будет. «Попытка России договориться относительно внесудебного урегулирования дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву», – написал Климкин в своем Twitter.

Что далее?

Это открытый вопрос. Пока переговоры не закончились ничем внятным. Коммерческий директор «Нафтогаза» считает, что они продлятся еще года полтора. «Позиция российской стороны фактически означает, что настоящие переговоры (а не консультации, как сейчас) фактически возможны не раньше, чем будет получено решение апелляционного суда по Стокгольмскому арбитражу. То есть через год-полтора. К этому времени стороны могут лишь «изучать» новые условия», – заявил Витренко.

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович предложил России и Украине провести в сентябре обсуждение вопросов транзита на уровне экспертов, а в октябре – новую трехстороннюю встречу в том же формате, что и 17 июля. По словам Александра Новака, именно тогда стороны обсудят конкретные объемы транзита российского газа через Украину после 2019 г.

В ближайшие месяцы мы можем увидеть несколько вариантов развития событий. Возможен вариант, когда ЕС и Россия вместе будут давить на Киев, с тем чтобы Украина отказалась от пресловутых «$2,56 млрд преткновения». Возможна и обратная ситуация: «Нафтогаз» при поддержке руководства ЕС станет активнее требовать с «Газпрома» выплаты долга, угрожая арестом европейского имущества российского монополиста.

Но, вероятнее всего, Украине и России европейцы просто предложат вынести вопрос о $2,56 млрд «за скобки» переговоров по транзиту. То есть урегулировать вопросы о долге «Газпрома» и об условиях будущего транзита как два параллельных процесса, не связанных друг с другом. Возможно, это и станет главным компромиссом.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»