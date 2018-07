Антимайдан и русские хакеры. О вмешательстве офицеров ГРУ в американские выборы

В США предъявили обвинения в адрес 12 российских граждан, которых следствие считает виновными в организации кибератак на компьютеры представителей Демократической партии во время предвыборной кампании 2016 года.

В обвинительном заключении перечислены имена и фамилии обвиняемых, которые названы «сотрудниками ГРУ», номера войсковых частей, к которым они были приписаны, а также подробно описаны методы взлома компьютеров и публикации, полученные в результате хакерской атаки данных. Журналисты русской службы «Радио Свобода» провели расследования о «12 офицерах ГРУ», которым были предъявлены официальные обвинения во взломе компьютеров представителей Демократической партии США.

В открытых источниках не так много информации о 12 обвиняемых и их воинских частях, но кое-что узнать все-таки можно.

Один из обвиняемых в 2014 году участвовал в конференции для хакеров, посвященной «слежке, взлому и национальным особенностям кибервойны». Объект «Башня», из которого, по версии США, осуществлялись атаки, связан с основателем движения «Антимайдан», а войсковая часть, предположительно занимавшаяся распространением украденных данных через сайт WikiLeaks и анонимные аккаунты в социальных сетях, имеет адрес, совпадающий с адресом в расследовании Bellingcat об офицере ГРУ Олеге Иванникове (позывной «Орион»). Он, возможно, причастен к катастрофе «Боинга-777» Малайзийских авиалиний под Донецком.

9 из 12 человек, перечисленных в обвинительном заключении, следствие связывает с войсковой частью 26165, расположенной по адресу: Комсомольский проспект, дом 20.

Этот дом – часть комплекса зданий Министерства обороны на территории бывших Хамовнических казарм. Официальной таблички с номерами войсковых частей, расположенных на территории, перед входом в казармы нет. Но подтвердить, что часть 26165 находится по этому адресу, несложно: под ним она фигурирует в Едином государственном реестре юридических лиц. В советское время эта войсковая часть занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ и официально называлась «85-м главным центром специальной службы ГРУ».

Сегодня, если судить по многочисленным упоминаниям в интернете, специалисты части занимаются также современными компьютерными технологиями.

Подпись командира части Виктора Борисовича Нетыкшо, первого номера в американском обвинительном заключении, стоит под договорами о сотрудничестве с рядом московских математических гимназий и лицеев – например, гимназий 1507, 1573 и 1517. Они датируются 2014 годом и подписаны лично Нетыкшо. Приводим пример договора с гимназией 1573.

«Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России, именуемый в дальнейшем «Академия», в лице её начальника Пичкура Андрея Борисовича, действующего на основании Доверенности 15/8/944 от 30.11.2015 года, войсковая часть 26165, именуемая в дальнейшем «Войсковая часть», в лице её командира Нетыкшо Виктора Борисовича, действующего на основании Положения Войсковой части, и ГБОУ «Школа №1573» именуемая в дальнейшем «Школа», в лице её директора А. С. Антипов, действующей на основании Устава ГБОУ «Школа № 1573», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ:

1.1.Стороны обязуются сотрудничать в области подготовки обучающихся Школы к поступлению в ВУЗы технического профиля. 1.2. Целью сотрудничества Сторон по настоящему соглашению является подготовка обучающихся к поступлению в Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России и в целевые группы Войсковой части ВУЗов технического профиля».

Document dated 2017 deals with a cooperation agreement between 26165, the school & the cryptography institute of the FSB Academy to educate cadets at the school. Note the signature: "Netyshko, Victor Boiskovoi"https://t.co/kEtPVNdRjn pic.twitter.com/oyRfOgwZrs

— Raphael Satter (@razhael) July 13, 2018