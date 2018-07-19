Ценные «ресурсы» Кремля. Российские манипуляции на мировой арене

Рука Путина в Хельсинки ослаблена твердой позицией Столтенберга, Меркель, Мэй и Мюллера, это фактически сводит к нулю все достижения путинской внешней политики.

Кульминацией европейского турне президента США Дональда Трампа стала встреча в Хельсинки 16 июля. Саммит с президентом РФ Владимиром Путиным ожидали с тревогой. На рандеву Трамп пришел с багажом старых проблем и новых разногласий, возникших еще во время саммита НАТО в Брюсселе и официального визита в Соединенное Королевство, а также по причине частых заявлений о намерении развить полезные связи с Путиным. В Москве эксперты неохотно обдумывали, какие предложения Путин может сделать своему капризному собеседнику, пишет политолог, профессор Института исследований мира Павел Баев на страницах «The Jamestown Foundation», перевод статьи подготовлен изданием «Новое Время».

Им, конечно, хотелось спекулировать на разногласиях в Североатлантическом альянсе. Постоянное недипломатичное давление Трампа на европейских (и канадских) союзников, а также его небрежное оскорбление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, российская пресса описывала с особым вниманием к деталям. Тем не менее, большинство комментариев не вдавались в похвалу Трампу за то, что многие его замечания были в интересах РФ.

Главной болевой точкой европейцев, на которую пытается давить Трамп – многолетнее нежелание увеличивать свои оборонные бюджеты до 2% от ВВП. Разумеется, президенту США политически удобно уделять огромное внимание давно обсуждаемому вопросу о «распределении бремени»: это позволяет ему переключить внимание с других стратегий – от подрыва ядерной сделки с Ираном до выхода из парижского климатического соглашения. Однако, суть требования в том, чтобы заставить заинтересованные, но демобилизованные государства-члены НАТО серьезнее относиться к сдерживанию агрессивного поведения России.

И каждый раз, когда Трампу удается заставить союзников серьезнее относиться к сдерживанию РФ, это становится провалом для Москвы: играть мускулами не так просто, если американские военные увеличивают масштабы присутствия своих войск в Европе. Кремль может высоко ценить талант Трампа оскорблять своих союзников, но факт того, что НАТО быстро расширяет свой военный потенциал и инфраструктуру, конечно же, Кремлю не по душе.

Другое направление атаки, где под ударом Трампа оказывается канцлер Ангела Меркель, является зависимость Германии от российского экспорта природного газа и нефти. Конечно, названные Трампом данные были сильно искажены, – импорт из России покрывает около 15%, а никак не 70% общего потребления энергии в Германии. Но его мысль о том, что у такой растущей зависимости (особенно на газовом рынке) будут последствия, была хорошо обоснована.

Меркель пыталась опровергнуть, безусловно, преувеличенное обвинение Трампа в том, что Германию «полностью контролирует» Россия. Но зависимость от якобы более дешевых и надежных поставок Газпрома на самом деле связана с рисками в сфере безопасности и распространением российской коррупции. Как с точки зрения экономической целесообразности, так и политического вреда европейской солидарности, поддержка российского проекта строительства газопровода Северный поток-2 со стороны Меркель – сомнительна.

И Трамп целится именно в это больное место. Кремль бросился защищать проект путинского газопровода и обвинил США в том, что они угрожают санкциями ради получения необоснованного конкурентного преимущества на газовом рынке. Ожидалось, что Путин воздержится от обсуждения этого вопроса во время встречи в Хельсинки, поскольку о компромиссе не может быть и речи: Москва, конечно, не хочет непредсказуемости на нефтяном рынке.

Во время саммита НАТО поднимались несколько важных вопросов, касающихся южного фланга, которым Трамп уделял мало внимания. Фактически, именно это пренебрежение помогло добиться скромного прогресса. Наконец-то Македония приблизилась к разрешению спора с Грецией о названии государства и получила приглашение присоединиться к Альянсу.

МИД РФ, как и полагается, осудило это «насильственное поглощение». Кроме того, президент Грузии Георгий Маргвелашвили добился признания реформистских усилий Грузии, благодаря чему страна стала сильным кандидатом на членство – Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал еще одно обещание завершить процесс присоединения государства в указанные сроки.

Между тем, Армения и Азербайджан предприняли усилия для возобновления диалога по урегулированию конфликтов. Президент Украины Петр Порошенко провел короткую встречу с Трампом в Брюсселе и убедился, что Белый дом должным образом оценил стремление его страны вступить в Альянс. Все эти события еще раз подтвердили, что НАТО активизируется на европейском Востоке: территории, которую Россия стремится сделать зоной собственного господства. Так что в этой зоне беспорядков Трамп не пойдет ни на какие уступки Путину в отношении многочисленных конфликтов и хрупких перемирий.

В декларации, принятой на саммите НАТО, особое внимание уделяется попыткам России вмешаться в избирательные процессы государств-членов, а также кампании по дезинформации и злонамеренной киберактивности. Так что, кажется, Трампу просто связали руки – в будущем он вряд ли сможет провозгласить Путина невиновным в подрыве президентских выборов США 2016 года.

Более того, недавно специальный советник Роберт Мюллер обвинил 12 офицеров ГРУ во взломе компьютеров кампании Хиллари Клинтон – тем самым, возложив вину за крупное киберпреступление непосредственно на российское правительство. Хотя Трамп и может попытаться переложить вину за слабость Вашингтона в этом направлении на президента Барака Обаму, это все равно не оправдает Путина.

МИД РФ осудил «позорную комедию» расследования Мюллера и назвал ее попыткой испортить атмосферу хельсинкского саммита. Тем не менее, Трамп наверняка знает, что каждый его демарш против российских шпионов и троллей союзники расценивают как истинное лидерство.

Удивительная способность Трампа разобщать Запад и оскорблять союзников США теоретически делает его ценным «активом» Кремля. Но все эти волнения в преддверии Хельсинкского саммита, фактически, только разочаровали Путина. Альянс снова доказал, что способен сообща принимать решения: в конечном итоге Трамп заявил, что полностью удовлетворен этим процессом.

Новые батальоны и эскадрильи, направленные Альянсом для защиты балтийских государств, наверняка беспокоят Москву, равно как и американские корабли, участвующие в военно-морских учениях в Черном море. Рука Путина в Хельсинки ослаблена твердой позицией Столтенберга, Меркель, Мэй и Мюллера. И, как ни странно, Трамп, кажется, может возглавить это всеобщее движение против попыток России разрушить западное единство.

Павел Баев, «The Jamestown Foundation»