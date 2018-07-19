Гранатометы натовского калибра на вооружении ВСУ

В последние недели происходит массовая кампания по информированию масс-медиа о результатах работы украинской оборонки за последние три года.

Регулярно самые разные предприятия отчитываются о тех результатах работы, о которых те, кто внимательно следит за событиями на фронте уже знали или догадывались. Так, произошло, например, с информацией, которую «вбросил» «Укроборонпром» буквально вчера, пишет на страницах «Деловая Столицы» Михаил Жирохов.

Согласно интервью директора Шосткинского казенного завода «Импульс», входящего в «Укроборонпром», на его предприятии запустили серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета УАГ-40 производства киевского завода «Кузня на Рыбацком». Отметим, что гранатомет имеет белорусские «корни», освоен в производстве для экспорта еще до войны – поставлялся как минимум в Нигерию.

Официально принят на вооружении ВСУ в 2017 г. Причем пока непонятно в какой модификации – с февраля на УАГ-40 устанавливался советский оптический прицел ПАГ-17, а в 2015 г. был представлен вариант с интегрированной планкой Пикатинни и улучшенным механизмом подачи боеприпасов. Кстати, стоит отметить, что изначально питание для гранатомета состоит из гранат в металлической ленте М16.

Отметим, что производство гранатометов и боеприпасов для них очень серьезный прорыв для украинской армии. Во-первых, 40-мм гранаты с типоразмером 40х53 мм соответствуют установленному в НАТО стандарту. Во-вторых, наконец-то начато плановое перевооружение частей с советских 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» (принят на вооружение советской армии в 1971 г.).

Дело в том, что в ходе активных боевых действий летом 2014 г. и практически бесконтрольной выдачи гранатометов АГС-17 и боекомплекта как для формирования новых мотопехотных бригад, так и добровольческим подразделениям, где зачастую они были единственным средством поддержки пехоты, их количество на складах резко уменьшилось. А закупки боеприпасов в Восточной Европе (преимущественно в Болгарии) были вынужденной мерой.

На фото и видео зафиксирована граната осколочно-фугасного действия ПГОФ-40, которая по сравнению с 30-мм «советскими» гранатами имеет большую мощность и разлет осколков, а значит, нужно будет меньше боеприпасов для уничтожения той или иной цели. Да и дальность поражения новыми боеприпасами будет существенно выше – по некоторым данным на целых 500 м. А если учесть, что в российско-оккупационных формированиях состоят на вооружении все те же АГСы, то преимущество будет явно на нашей стороне.

И еще. Поступление на вооружение УАГ-40 позволяет говорить о том, что вскоре мы сможем увидеть его установленным на самых разных образцах как бронетехники, так и боевых кораблей. Так, на выставке «Оружие и безопасность» тогда еще заводом «Ленинская кузница» был представлен боевой модуль «Киборг» с установленным 12,7-мм пулеметом «Утес» и 40-мм гранатометом УАГ-40. А еще ранее мелькал бронеавтомобиль «Казак» с установленным на крыше гранатомётом. На прошлогодней выставке в Киеве был представлен вариант установки на боевой катер.

Кроме того, существует несколько неплохих образцов ручных гранатометов от отечественных производителей, которые используют 40-мм гранаты. Теперь, скорее всего, будет дан «зеленый свет» для их принятия на вооружение. А такое оружие резко повысит огневые возможности подразделений уровня «взвод».

И еще. В этом же видео утверждается, что на Шостке также освоено производство ВОГ-25В, которые предназначены для стрельбы из подствольных гранатометов ГП-25. Проблемы с боеприпасами этого типа также неоднократно отмечались военными – и опять таки их недостаток мы были вынуждены компенсировать закупками из-за рубежа – как минимум из Польши и Болгарии.

Отметим также, что небольшими партиями боеприпасы отечественного производства (прежде всего ВОГи) отмечались на фото и видео с фронта, начиная с 2016 г. По всей видимости, это были предсерийные партии, на которых отрабатывался весь непростой механизм замкнутого цикла производства.

После сообщений о возможном серийном производстве артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм ждем сообщений о развертывании завода по производству стрелковых боеприпасов. И совсем не удивлюсь, если они будут калибра 5,56×45-мм.

И в русле политики обеспечения собственными боеприпасами и развития ракетной программы интересным выглядит сообщение от Кабинета Министров Украины, который передал из мобилизационных резервов Павлоградскому химическому заводу просто огромное количество интересных химических ингредиентов, в том числе 9 т тетрила, 40,6 т флегматизированного гексогена, 1,2 т гекфола-5, тонну взрывчатой смеси К-991 и 85 кг оловянно-свинцового припоя. Как говорится в официальном документе, все это сырье предназначено для производства ракетного топлива в рамках программ «Ольха», «Ковш» и «Камелия». И если с «Ольхой» и «Камелией» все более или менее понятно – это новая РСЗО на базе «Смерча», которая, по всей видимости, уже принята на вооружение и пусковую установку и ракеты мы увидим на параде 24 августа, а «Камелия» – это не что иное как корректируемый артиллерийский боеприпас «Квітник» (по всей видимости, калибра как 152, так и 155-мм).

Что такое «Ковш» пока остается непонятным – есть мнение, что это может быть проект оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан», хотя может скрываться и тот же противокорабельный «Нептун».

В любом случае эти факты свидетельствуют о том, страна понемногу «становится на ноги» в деле обеспечения боеприпасами собственного производства, ракетная программа довольно успешно развивается и если все будет продолжаться такими темпами, то года через два-три мы перейдем на совсем другой уровень обеспечения обороноспособности государства.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»