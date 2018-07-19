Зеленый свет для Путина и унижение Трампа

Незачем ходить вокруг да около: в Хельсинки Дональд Трамп потерпел унизительное поражение от своего друга – российского нацлидера Путина.

Президент Владимир Путин устроил чертовски хорошее представление. Мастерски подготовленный бывший шпион при каждом удобном случае задабривал президента США и даже подарил ему футбольный мяч с только что завершившегося ЧМ-2018 в России, чтобы затем улыбаться на пресс-конференции, пишет редактор рубрики UkraineAlert на Atlantic Council Мелинда Хэринг, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Мудрые аналитики знали, что именно нас ждет. Майкл Макфол, бывший посол США в России, отметил в The Washington Post, что после двух десятилетий правления, Путин понимает международные отношения лучше, чем Трамп.

Но отставим это все в сторону. Саммит Трампа-Путина стал катастрофой как для интересов, так и для имиджа США. Один комментатор назвал эту встречу пресс-конференцией банальностей. Однако есть худшее эквивалентное выражение, описывающее эту пресс-конференцию. Со своим ярким красным галстуком, занимая сильные позиции, Трамп выглядел неуверенным младшим компаньоном. Путин, который часто выглядел скучающим в своем сдержанном голубом галстуке, начал говорить о конкретных странах и внешнеполитических проблемах. Когда же слово дали Трампу, он не переставал говорить о своей «блестящей кампании» и о том, как он честно и справедливо выиграл президентскую гонку два года назад.

Вряд ли Путина можно было чем-то порадовать больше.

Феерия началась, когда журналист спросил Трампа о том, за что ответственна РФ. Вместо того, чтобы заговорить о вмешательстве в президентские выборы США 2016 года, о катастрофе рейса МН-17 над Украиной и гибели 298 невинных людей в 2014 году, незаконной аннексии Крыма, вторжении в Грузию, вторжении и оккупации восточной Украины или отравлении бывшего шпиона КГБ в Солсбери (Англия), – он сказал, что мы все виноваты. Еще дальше от истины вряд ли можно было отойти.

Естественно, Путин отрицал вмешательство в американские выборы, умело предлагая российскую помощь следствию. Под давлением Трамп отказался сказать, кому он верит: собственным спецслужбам или Путину.

Что было сказано дальше, не появилось в заголовках, но куда понятнее свидетельствует о том, как Трамп понимает кровавый режим Путина. «Я не вижу причин, почему это была [Россия]», – сказал Трамп, хотя его разведывательные службы убеждены в обратном.

Есть все основания полагать, что это сделала именно РФ. Освободив Путина от ответственности, Трамп просто дал ему зеленый свет для вмешательства не только в будущие выборы в США, а куда он только пожелает, не опасаясь даже малейшего сопротивления.

Трамп приложил все усилия, чтобы быть миротворцем. Перед саммитом в своем Twitter он обвинил именно Штаты в плохих американо-российских отношениях и «охоте на ведьм», а также неоднократно хвалил Россию за проведение ЧМ-2018. После нападок на канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она согласилась на Северный поток-2, – спорный газопровод стоимостью $11 млрд из России в Европу в обход Украины, позволяющий РФ больше контролировать европейский газ, – в присутствии главного спонсора Северного потока-2 Трамп лишь пожимал плечами.

С другой стороны, есть и положительная сторона: ничего не произошло. Во время публичной части саммита Трамп ничего не отдал.

Многие опасались, что Трамп отдаст Крым или пообещает снять санкции США с РФ. Он этого не сделал. Политика США по Крыму остается прежней: Крым – это Украина.

Сам Трамп во время пресс-конференции не упоминал Украину. А вот Путин сказал, что США должны подталкивать Киев больше работать на Минск: соглашение о прекращении огня, которое нарушают поддерживаемые им сепаратисты на востоке Украины. Сказанное – притянуто за уши, но Трамп сделал ему поблажку. Тот, кто следит за Украиной последние четыре года, знает, что решение этого конфликта напрямую зависит от политической воли Москвы.

В понедельник саммит Трампа-Путина показал острую необходимость активизировать исследования РФ в университетах США. Кажется, президент не очень жаждет самообразовываться, чего не скажешь про американскую общественность.

Не секрет, что отделы исследований России практически исчезли. Один из профессоров Университета Вирджинии сказал мне, что интерес к России то нарастает, то убывает: в зависимости от того, насколько опасен Путин. Американские эксперты по РФ едва могут зарабатывать в США на жизнь, разве что за счет грантов. Пришло время возобновить государственное финансирование региональных исследований и языковых грантов.

У Трампа нет репутации заядлого читателя. Но впервые за все время, если он захочет раскрыть книгу, ему стоит начать с произведения Фионы Хилл «Мистер Путин: оперативник в Кремле», его собственного специального помощника и старшего директора по вопросам Европы и РФ Совета национальной безопасности США.

Мелинда Хэринг, Atlantic Council