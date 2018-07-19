Украинские военные задержали «ополченку» из ОРДЛО

Затримання

Військовою контррозвідкою Об’єднаних сил викрито та затримано жінку-«ополченку«ДНР»#ООС #операція_ОСУ липні 2018 року співробітники військової контррозвідки СБУ зі складу Об’єднаних сил у взаємодії із Слов’янським відділом Національної поліції України викрили та затримали учасницю незаконних збройних формувань «ДНР», яка переховувалась від правосуддя на мирній території України.Силовики встановили, що 43-річна мешканка Слов’янська в 2014 році, під впливом проросійської пропаганди, разом із чоловіком добровільно приєдналася до «ополчення Новоросії» та під керівництвом бойовиків, один з яких мав позивний «Хміль», здійснювала фільтраційні заходи в Слов’янську та Краматорську, виявляла патріотично налаштованих громадян України та доправляла їх до комендатури ДНР.Розчарувавшись в ідеях «Руского миру», під впливом аморальної поведінки більшості членів проросійських банд формувань та з початком активних дій Збройних Сил України зі звільнення українських міст, «ополченка» самовільно полишила службу.За матеріалами військової контррозвідки стосовно вказаної громадянки України відкрито кримінальне провадження та 13 липня 2018 року їй оголошено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ст. 260 Кримінального кодексу України – «Створення не передбачених законом воєнізованих або зройних формувань». Наразі затримана співпрацює зі слідством.Військові контррозвідники Об’єднаних сил продовжують цілеспрямовані заходи, спрямовані на викриття посібників та учасників терористичних організацій так званих «ЛНР/ДНР» та притягнення їх до відповідальності.Разом переможемо!

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 19 липня 2018 р.