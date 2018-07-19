Украинские военные задержали «ополченку» из ОРДЛО

Задержанная рассказала, как «служила» в незаконных вооруженных формированиях ОРДЛО, в частности на блок-постах оккупационных сил, поступив туда под влиянием российской пропаганды.
Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности из состава Объединенных сил во взаимодействии с полицией задержали участницу незаконных вооруженных формирований оккупированного Донецка, которая скрывалась на мирной территории Украины. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Отмечается, что 43-летняя жительница Славянска в 2014 году вместе с мужем добровольно присоединилась к так называемому «ополчению Новороссии».
Військовою контррозвідкою Об’єднаних сил викрито та затримано жінку-«ополченку«ДНР»#ООС #операція_ОСУ липні 2018 року співробітники військової контррозвідки СБУ зі складу Об’єднаних сил у взаємодії із Слов’янським відділом Національної поліції України викрили та затримали учасницю незаконних збройних формувань «ДНР», яка переховувалась від правосуддя на мирній території України.Силовики встановили, що 43-річна мешканка Слов’янська в 2014 році, під впливом проросійської пропаганди, разом із чоловіком добровільно приєдналася до «ополчення Новоросії» та під керівництвом бойовиків, один з яких мав позивний «Хміль», здійснювала фільтраційні заходи в Слов’янську та Краматорську, виявляла патріотично налаштованих громадян України та доправляла їх до комендатури ДНР.Розчарувавшись в ідеях «Руского миру», під впливом аморальної поведінки більшості членів проросійських банд формувань та з початком активних дій Збройних Сил України зі звільнення українських міст, «ополченка» самовільно полишила службу.За матеріалами військової контррозвідки стосовно вказаної громадянки України відкрито кримінальне провадження та 13 липня 2018 року їй оголошено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ст. 260 Кримінального кодексу України – «Створення не передбачених законом воєнізованих або зройних формувань». Наразі затримана співпрацює зі слідством.Військові контррозвідники Об’єднаних сил продовжують цілеспрямовані заходи, спрямовані на викриття посібників та учасників терористичних організацій так званих «ЛНР/ДНР» та притягнення їх до відповідальності.Разом переможемо!
Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 19 липня 2018 р.
В ООС сообщают, что под руководством боевиков, один из которых имел позывной «Хмель», выявляла патриотически настроенных граждан Украины и доставляла их в комендатуру боевиков оккупированных районов Донецкой области.
Позже она самовольно покинула «службу».
Сама женщина рассказала правоохранителям, что под влиянием пророссийски настроенных соседей и родственников ее заинтересовали «идеи создания Новороссии», после чего они с мужем отправились на ближайший блокпост боевиков.
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Она отметила, что в ее обязанности входила проверка документов и транспортных средств, а также «другие действия в отношении граждан, которые были негативно настроены к «ДНР»».
По ее словам, денег за «службу» не платили.
Также бывшая пособница боевиков добавила, что она раскаивается в том, что сделала.
В ООС сообщили, что в отношении женщины открыто уголовное производство и объявлено о подозрении по ст. 260 Уголовного кодекса Украины – «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».