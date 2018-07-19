Пенсионное «самоубийство». О новых путинских реформах в России

Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Документ предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65-ти, для женщин до 63 лет.

Депутаты от «Единой России» намерены консолидировано голосовать «за». Все три фракции системной оппозиции – «против». Ранее свое заключение представила Счетная палата. Ведомство Алексея Кудрина призывает прописать в законопроекте механизм увеличения пенсий выше уровня инфляции. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе согласен с Алексеем Кудриным в том, что в законе не прописали главное.

Нелишне напомнить хронологию событий: решение о повышении пенсионного возраста было озвучено 14 июня в день открытия Чемпионата мира по футболу. Об этом объявил Дмитрий Медведев. И это важно, поскольку фактически именно на премьера и его правительство ложится ответственность за исполнение данного решения, читай, за последствия. Озвучен был самый жесткий вариант. Его можно обозначить так – 65-63. Уже нет смысла расшифровывать, что это значит, – вопрос досконально изучен.

Несмотря на начало мундиаля, отвлекающее всеобщее внимание, и то, что решение было ожидаемым, новость вызвала широкий общественный резонанс. Даже не все в «Единой России» были согласны голосовать «за». Когда такое было? Против законопроекта, в частности, выступила Наталья Поклонская. Однако позже партия навела порядок в своих рядах и объявила о солидарной поддержке законопроекта.

Через два дня – 16 июня – документ был внесен в Госдуму. И что же произошло? Нижняя палата стала местом для дискуссий, в которой идут жаркие словесные баталии. Среди тех, кто активно не поддерживает инициативу, – «Справедливая Россия» и лично депутат Олег Шеин. Тем не менее, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в связи с высокой значимостью документа тянуть с его принятием не стоит, и первое чтение должно состояться уже летом, чтобы с нового года процесс окончательно запустить. Сказано-сделано.

18 июня законопроект отправлен в региональные парламенты, также для обсуждения. Все это время журналисты терзают Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, вопросом, а что же глава государства? Ответ однозначен: Владимир Путин в обсуждении участия не принимает – это дело правительства.

Одновременно чиновники призывают называть пакет законов не повышением пенсионного возраста, а реформой. Так, действительно, звучит лучше, как-то мягче.

А что же регионы? Там так же нет согласия, и много тех, кто опасается последствий и предлагает повременить, а есть и такие, кто категорически против. Правда, к июлю и с ними удается все обстоятельно согласовать. Возражений как бы нет. Если кто и недоволен, то про себя.

Имеют место и протестные митинги, но они не столь многочисленны. Собственно, решение затрагивает интересы небольшой группы граждан. Пенсионеры уже на отдыхе, а молодежь об этом думать не склонна.

Возникают вопросы. Главный из них – где работать всем тем, кто теперь не уйдет на пенсию. Они же не пустят на рабочие места молодых, которым у нас везде дорога. Правительство обещает все проблемы решить, но, видимо, после голосования.

Так что интересна позиция Алексей Кудрина – одного из самых ярых сторонников повышения пенсионного возраста. Буквально за день до голосования он нашел в правительственном документе ряд противоречий.

В частности, там не прописано, как повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий. Такое впечатление, что глава Счетной палаты хочет в какой-то степени отмежеваться от непопулярных мер.

Остается надежда, что в итоге законопроект смягчат или даже отменят. Сейчас пока что намечено первое чтение. Верится в это, конечно, с трудом. Но у нас, как известно, все может быть. На самом деле, Кудрин-то прав: власть говорит, что в результате реформы станет лучше, но вот данный тезис взяли и не прописали. Главное забыли или написали так, что простому человеку ничего непонятно.

В итоге кто виноват? Нижнее звено – некий клерк, который буквы поленился лишние вывести. Так что будем надеяться, что документацию поправят, и все будет позитивно.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»