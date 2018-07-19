Саратовского депутата критикующего пенсионную реформу проверили на экстремизм

В России критиков пенсионной реформы подозревают в экстремистской деятельности. Не избежал проверки на лояльность государству и депутат Саратовской областной думы коммунист Бондаренко.

19 июля Госдума РФ в первом чтении рассмотрит предложения правительства по поводу повышения пенсионного возраста. Думский комитет по труду и соцполитике, а также комитет по охране здоровья рекомендовали эти предложения принять и повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году. Власти 61 российского региона также дали положительный отзыв на законопроект, несмотря на то, что во многих регионах прошли массовые акции протеста против предложений правительства, передает телеканал «Настоящее Время».

Среди немногих представителей власти, которые открыто высказались против повышения возраста выхода на пенсию, – депутат Саратовской областной думы коммунист Николай Бондаренко.

Когда спикер Госдумы Иван Кузьмин собрал депутатов на внеочередную сессию для обсуждения и одобрения пенсионной реформы, Бондаренко взял слово и высказал коллегам все, что он думает на этот счет:

«Счетная палата официально нашла в Пенсионном фонде нарушения на 1,9 триллионов рублей. Официально. То есть эти деньги фактически украдены, – подчеркнул Бондаренко, предложив правительству не повышать пенсионный возраст, а взять на компенсацию дефицита ПФР деньги из других источников. – Вот чем нужно правительству Медведева заниматься, а не пенсионеров обирать! До сих пор Путин не занимается этим вопросом, до сих пор. Бессмысленной войной в Сирии он занимается, на которую сотни миллиардов потрачены, а проблемой пенсионеров он не занимается!».

Бондаренко призвал коллег по облдуме не голосовать за повышение пенсионного возраста, а также потребовал отставки правительства Дмитрия Медведева и проведения референдума по пенсионной реформе.

Реакция главы областного парламента на эту речь последовала незамедлительно:

«Николай Николаевич, вы должны знать, что у нас ведется аудио- и видеозапись, и поэтому ваши высказывания и призывы потом блогеры выставляют, и, соответственно, потом отследят компетентные органы», – заявил спикер Иван Кузьмин. Позже сотрудники полиции действительно пришли к Бондаренко домой и задали ему ряд вопросов о его взглядах, подозревая в его заявлениях экстремизм.

«Больше всего мне понравился вопрос, фиксируем ли мы наши выступления на видео и планируем ли распространять их в интернете», – рассказал после визита депутат.

Cпикер парламента Иван Кузьмин, который подал на Бондаренко заявление в полицию с требованием проверить депутата на экстремизм, комментарий телеканалу «Настоящее Время» не дал.

Бондаренко вступил в Коммунистическую партию в 2009 году. Он участвует не только в митингах своих однопартийцев, но и в акциях антифашистов, а также побывал на шествии сторонников Алексея Навального «Он нам не царь».

«Да, конечно, я опасаюсь и за свое здоровье, и за близких, и за семью, и за друзей, потому что в нашем обществе никто не может быть по-настоящему спокоен за завтрашний день, особенно люди, которые рьяно отстаивают свои позиции, – замечает он после визита полиции. – Особенно если эти заявления расходятся с позицией власти. Да, опасаюсь. Но назвался груздем – полезай в корзину».

Один из коллег Бондаренко заявил Настоящему Времени, что скептически относится к активности коммуниста:

«Он, может быть, где-то прав, где-то неправ, но основная цель его действий ясна: им удобно быть в оппозиции, удобно ни за что не отвечать, удобно не создавать ничего, – заявил он. – Но мне не нравится, как партия власти создает из него сакральную жертву. Если бы этого не было – обсуждать было бы нечего».

Саратовская областная дума, которую контролируют единороссы, не прислушалась к мнению Бондаренко и большинством голосов поддержала правительственный законопроект о пенсионной реформе. Но у здания парламента сторонники Алексея Навального уже несколько дней буквально косплеят Николая Бондаренко, записывая на видео слово в слово знаменитую речь депутата.

«Настоящее Время»