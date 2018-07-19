Гибридные бизнесмены Путина. Внешняя политика на аутсорсе

В России вмешательство во внутренние дела других стран начали именовать частной инициативой. Путин перекладывает ответственность с российского государства на граждан этого государства.

Журналисты из Проекта по расследованиям коррупции организованной преступности (OCCRP) опубликовали материал о вмешательстве России в спор между Скопье и Афинами касательно нового наименования для Бывшей Югославской Республики Македония. Точнее будет сказать о вмешательстве России в процесс примирения двух балканских стран, открывающий евроатлантические двери перед македонцами и отрывающий нынешнее правительство Алексиса Ципраса от Кремля, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Стороны, как известно, достигли соглашения о новом названии Республика Северная Македония после серии встреч и телефонных переговоров представителей американского правительства, в том числе госсекретаря Майкла Помпео, с греческими и македонскими чиновниками. Как и предполагалось Кремль принялся энергично вставлять палки в колеса, используя «своих» в обеих странах, поскольку примирение стран фактически выталкивает его с Балкан. В Скопье же это нынешняя оппозиция в лице Внутренней македонской революционной организации – Демократической партии македонского национального единства (ВМРО —ДПМНЕ), откровенных сателлитов из «Единой Македонии», а также ультрас клуба «Вардар».

Деньги радикалам

Об ультрасах и идет речь в расследовании OCCRP. Журналисты выяснили, что российский миллиардер и бывший депутат Госдумы от «Единой России» Иван Саввиди, родившийся в греческом поселении Санта в Грузинской СССР и с недавних пор проживающий в Греции, профинансировал протесты против переименования страны, раскошелившись на сумму по меньшей мере в 300 тыс. евро. Получателями средств стали больше десяти македонских политиков из различных партий, члены новосозданных радикальных организаций и ультрас фан-клуба «Вардара» – «Комити». Причем несколько болельщиков подтвердили журналистам факт получения средств. Сам ФК принадлежит российскому миллионеру Сергею Самсоненко. После переезда в Македонию он стал почетным консулом России в македонском городе Битола.

Ультрас, известные тесными связями с ВМРО – ДПМНЕ, непосредственно участвовали в недавних беспорядках в столице Македонии – на следующий день после подписания соглашения с Афинами. Протестующие сосредоточились на проевропейском премьере Зоране Заеве, настаивая на его отставке, а чтобы их требования выглядели весомее, метнули в здание парламента «коктейль Молотова». Правоохранители тогда в общей сложности задержали 26 человек.

В распоряжении журналистов оказались документы, согласно которым Саввиди осуществил несколько переводов в Македонию, причем часть прошла в виде передачи налички на границе с Грецией. Кроме того, источники в полиции на условиях анонимности сообщили, что расследование этой финансовой активности греческо-российского миллиардера идет полным ходом, поскольку она может свидетельствовать о попытке дестабилизации в регионе, подрыва безопасности и мира.

Однако вероятное вмешательство Кремля оказывает влияние не только на ситуацию в регионе, но и в целом в Европе. Ведь мир между греками и македонцами открывает перед последними двери в ЕС и НАТО. Точнее, уже открыл. Не настежь, конечно. Во время недавнего саммита Альянса Заев и генсек Йенс Столтенберг визировали документ о начале переговоров о вступлении в НАТО. Членство Македония получит после того, как будет поставлена точка в споре о наименовании.

Этому в России пытаются всеми силами помешать. И не только на территории Македонии, но и Греции, уплывающей с орбиты влияния РФ. Следствием чего и стал дипломатический скандал между Афинами и Москвой, когда Греция из-за «финансирования протестных групп, выступающих против соглашения, которое должно положить конец спору Греции с Македонией», объявила о высылке двух российских дипломатов и о запрете на въезд еще двоим.

В Афинах изъяснялись предельно четко – вмешательство во внутренние дела и незаконные действия против национальной безопасности страны, что включает сбор информации и попытки подкупа чиновников. Для Ципраса, еще не так давно поддерживавшего теплые отношения с Кремлем, это серьезный шаг, который дает понять, что доводы Вашингтона были убедительными, а обещанные «дивиденды» – очень щедрыми.

Российские повара

Это одна грань происходящего ныне на Балканах. Вторая же конкретно относится к России. Да, вмешательство в дела Македонии и Греции – это очевидная борьба Кремля за собственные интересы как на полуострове, так и в пику расширению НАТО. Но занятно, каким образом в Москве реализуют свою политику, и то, в каком положении на самом деле находятся российские бизнесмены.

Во-первых, заинтересованность денежных мешков в РФ во внутренних делах других стран руководство России перевело в ранг частной инициативы. И неустанно вбивает эту мысль в головы населению и странам Запада. По сути, Саввиди оказался в одном ряду с поваром Путина Евгением Пригожиным и виолончелистом Сергеем Ралдугиным.

В Хельсинки, напомним, Путин в очередной раз твердил, что, дескать, Пригожин – «наш Сорос», который по собственной инициативе куролесил в США с фабрикой троллей. И вообще, у вас этих соросов пруд пруди. Президент РФ приплел еще и Hermitage Capital Уильяма Браудера (горячо «любимого» в Москве). Он нащупал уязвимое место Запада – частная инициатива и государство. На Западе они сосуществуют, в России же сплетены воедино. А Европа и США, судя по всему, как раз не понимают (или закрывают глаза), что в России по-прежнему цветет и пахнет государственный капитализм.

Субъективный патриотизм, о котором толкуют в Кремле, на самом деле означает, что весь российский капитал в принципе можно расценивать как государственный. То есть даже если некий толстосум с какого-то перепугу решит, что это его и только его деньги, то он ошибается. Независимо от того, что он себе надумал, эти деньги могут в России или изъять, или же оставить их ему в обмен на мзду или услугу. А понимание факта, что бизнесмены – заложники руководства РФ, подводит к следующему выводу: любой гешефт с российскими компаниями, как не крути, является финансированием ее явно агрессивных государственных интересов.

Данный способ ведения гибридной войны Россией пока оправдывает себя. Следовательно, в дальнейшем можно ожидать, что этот шаблон с российскими «поварами» будет использоваться на полную катушку. Тем более что для ведения деятельности такого рода еще со времен КГБ за рубежом была заготовлена база в виде фирм разного пошиба. Еще до падения СССР нелегалы создавали свой бизнес в США или Европе, и часть этого бизнеса кормила в том числе и КГБ, предоставляя финансы и прикрытие во время операций. После 90-х поток бизнесменов-шпиков за рубеж возрос многократно.

В качестве примера можно привести создание в 1992 г. Русской инвестиционно-финансовой компании, соучредителями которой стали нынешний президент ВТБ Андрей Костин и экс-офицер Первого главного управления (ПГУ), депутат Госдумы Александр Лебедев. Со вторым все ясно, а вот первого британская пресса также относит к бывшим шпионам, осевшим в Лондоне. Все эти компании, бизнесмены – отличное подспорье для Кремля в кампании по раскачиванию лодки в Европе.

6 июля 2018 г. комитетом по международным делам Палаты общин Великобритании был опубликован доклад о ситуации на Балканском полуострове и о росте влияния Москвы в регионе. Документ появился в связи с саммитом по Западным Балканам, который проходил в Великобритании 9–10 июля.

В нем содержится позиция британского министерства иностранного дел, которое подчеркнуло, что вмешательство России во внутренние дела балканских стран является «одной из главных угроз региону». «Россия обладает возможностями использовать проблемы региона и подрывать его прогресс в направлении мира, процветания и, в конечном счете, членства в ЕС и НАТО», – говорится в докладе.

Авторы также вспомнили о попытке осуществления госпереворота в Черногории в октябре 2016 г., к которой причастна российская сторона. Также в качестве примера приводится «дестабилизирующая деятельность политических лидеров в автономной Республике Сербской в Боснии и Герцеговине» при поддержке РФ, включая поставку Москвой оружия местным боевикам. В частности, в Британии отмечают связь Кремля с президентом непризнанной Республики Сербской Милорадом Додиком. Он, как известно, является сторонником отделения РС от Боснии и Герцеговины.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»