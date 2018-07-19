Удар «Нептуна» по флоту агрессора. Украинский убийца российских эсминцев

Глава СНБО Александр Турчинов в очередной своей поездке на «любимое детище» – предприятия, которые задействованы в ракетной программе, «Луч» и «ВИЗАР», показал журналистам и новенькие управляемые авиабомбы, и ракеты для ЗРК С-300В1, и еще много интересного.

Но самый большой интерес Турчинов проявил к противокорабельной ракете «Нептун», которая демонстрировалась вместе с транспортно-пусковым контейнером. Об этом пишет на страницах «Деловая Столицы» Михаил Жирохов.

Хотя ракета засвечена не в первый раз, были даже видео с бросковых испытаний, однако, как видится, именно к лету 2018 г. она очень близка к принятию на вооружение. И значит, есть повод сказать несколько слов о будущем «убийце эсминцев» по-украински.

Прежде всего стоит отметить, что наша противокорабельная ракета имеет «советские» корни, впрочем, как и российская Х-35 и северокорейская Kumsong-3. Разработка ракеты под кодовым обозначением Х-35 была начата в СССР в далеком 1984 г. как средство для поражения кораблей «условного противника» водоизмещением до 5 тыс. т вплоть до эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием типа «Арли Берк». Однако при Союзе довести что называется «до ума» ракету (которая по странному стечению обстоятельств очень сильно напоминала американский «Гарпун») так и не смогли – большие проблемы были прежде всего с головкой самонаведения.

Россияне смогли доработать ракету только в середине 1990-х на индийские деньги (оказывается не только украинский ВПК работал и работает по такой схеме) и после доработок в 2003 г. принять на вооружение ракету Х-35 в составе различных комплексов – берегового («Бал»), морского («Уран») и авиационного базирования.

По другому варианту пошли Северная Корея (свой вариант Х-35 был принят на вооружение в 2013–2014 гг., происхождение документации неизвестно – или непосредственно из РФ или Мьянмы) и Украина, которые достаточно далеко отошли от первоначального советского варианта.

Украине в этом отношении было проще, так как в конце 1980-х годов планировалось развертывание серийного производства корпусов Х-35 на Харьковском авиационном заводе, россияне хотели привлечь предприятие к кооперации в годы независимости и по некоторым данным в конце 2013 – начале 2014 г. даже сварили несколько корпусов. Поэтому, когда в 2010 г. встал вопрос о начале разработки отечественной противокорабельной ракеты – проект «Нептун», вопросов, с чего начинать, практически не было.

Оставался главный вопрос – головка самонаведения и двигатели. С двигателями решили достаточно быстро – в качестве основного был поставлен серийный двигатель МС-400 от «Мотор Сич», а в качестве разгонного двигателя использовали переделанный стартовый двигатель зенитной ракеты С-125.

Это было настолько просто, что первые «бросковые» испытания «Нептуна» прошли уже в 2015-2016 гг. Дальше была установка головки самонаведения от отечественной фирмы «Радионикс» (отметилась, в частности, в модернизации зенитно-ракетных комплексов С-125 для Анголы).

Естественно, что точные характеристики ракеты на сегодня официально не объявлены. Но можно предположить, что они будут очень близки к российской Х-35, то есть боевая часть весом не менее чем 145 кг, возможности лететь на высоте не более 10-15 м над гребнями волн. Мало того, как утверждал все тот же Турчинов, все работы ведутся в рамках международных договоренностей и значит, что дальность пуска не будет превышать 280 км.

По некоторым данным, противокорабельная ракета «Нептун» планируется использоваться сразу в трех вариантах – морского, наземного и воздушного базирования. Причем, судя по транспортно-пусковому контейнеру (который явно ведет свою «родословную» от ЗРК С-300), основное внимание сейчас уделяется разработке именно варианта берегового базирования.

Появление такого оружия, особенно на фоне противостояния на Азовском море является крайне востребованным и нужным. Ведь сейчас береговая оборона побережья Азовского и Черного морей возложена на крупнокалиберную артиллерию, однако военные отдают себе отчет, что это вынужденная мера и поражение флота вторжения из артиллерии имеет крайне низкую эффективность.

Именно под эту ракету начата постройка катеров типа «Лань», есть сведения о том, что «Нептунами» вооружат и единственный ракетный катер в составе ВМСУ – «Прилуки». Кстати, россияне сильно опасаются именно ракетного вооружения – недаром же захваченный в Крыму катер передали без устаревших, но противокорабельных ракет П-15М «Термит».

И еще. Говоря о противокорабельном комплексе «Нептун», не стоит забывать, что ракета всего лишь один из элементов. Очень важным – если не основным – является подвижный радиолокационный комплекс для обнаружения надводных целей. И такой комплекс в Украине есть и производится он киевским НИИ «Квант-Радиолокация». Речь идет о «Минерал-МЕ/МЕБ», который очень похож внешне и выполняет те же функции, что и российский «Монолит-Б» в составе берегового ракетного комплекса «Бал», хотя понятное дело собран на другой элементной базе.

Таким образом, можно говорить, что с созданием не только противокорабельной ракеты, но и комплекса в целом, украинские инженеры сделали огромный рывок вперед. И это при том, что никакого опыта в этом направлении у нас не было. А с появлением такого комплекса сразу в трех вариантах в серийном производстве позволит надежно перекрыть морские рубежи. А вполне вероятно к тому времени подтянуться и зарубежные заказчики, которые по разным причинам не могут купить российские комплекс «Бал» или просто недорогие, но современные противокорабельные ракеты.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»