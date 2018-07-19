«Рекордно низкий» рост цен. В России заговорили о снижении инфляции

Потребительские цены могут вырасти из-за повышения НДС – с таким прогнозом выступили аналитики Центрального банка. По их словам, увеличение налога с большой вероятностью приведет к временному ускорению инфляции немного выше 4% в 2019 году.

В ЦБ считают, что такой эффект можно будет наблюдать в течение одного-двух кварталов после повышения ставки налога. Экономический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Константин Максимов уверен, что прогноз свидетельствует об отсутствии у регулятора планов совершать резкие маневры в области денежно-кредитной политики.

О повышении цен, наверное, в Центральном банке не сказал разве что только тот, кому не давали сказать, простите невольную иронию. Об этом говорили и Эльвира Набиуллина, и Ксения Юдаева, и находившийся на тот момент на своем посту Игорь Дмитриев, которого сейчас сменил Андрей Липин на посту главы департамента денежно-кредитной политики.

Понятно, что мы увидим увеличение инфляции. Оценки разнятся. В прогнозе, на который мы ссылаемся, есть дисклеймер, в котором указано, что выводы и рекомендации, содержащиеся в прогнозе, могут не совпадать с официальной позицией Центрального банка. Любопытно, что прогноз готовят люди, работающие в ЦБ, но вроде как «мы с официальной позицией можем не согласиться».

Говоря о цифрах, Центральный банк констатировал замедление инфляции в июне до 2,3%. И, кстати, тогда очень странной была оценка, что, даже несмотря на прошедшую тарифную неделю, когда увеличивались тарифы естественных монополий, не было серьезного разгонного скачка инфляции, мы даже увидели некоторое сокращение.

Летом, по традиции, вроде бы должно быть снижение инфляции за счет сезонного фактора. Сейчас говорят, что в июле все-таки инфляция вернется к уровню 2,4%. Образно говоря, летняя просадка будет нивелирована. И, наверное, отсюда как раз и приходят опасения, что по итогам года мы получим все-таки больше 4%, потому что расчет на летнюю паузу, видимо, не срабатывает.

Нас этими 4% пугали тогда, когда мы бодро рапортовали, что инфляция у нас исторически низкая, об этом даже президент говорил. И тогда для людей, которые не очень следят за экономическими реалиями и аспектами, как-то это странно звучало: позвольте, а где тогда отправная точка? Почему мы сейчас обладаем рекордно низкой инфляцией и ориентируемся на какие-то гипотетические 4%?

Сейчас как-то это уже приходит в некие реалии. Говоря и об инфляционных ожиданиях, и о том, что мы видим отсутствие некоего сдерживающего фактора и в инфляционных ожиданиях, и в самой инфляции, конечно, Центральный банк переходит к дальнейшему уже прогнозированию. Ладно, инфляция – мы ощущаем ее как потребители, как говорится, в кошельке и на кармане.

Но еще одна косвенная деталь – как раз ставка. Когда первый легкий шок прошел от того, что мы можем получить всплеск инфляционных ожиданий, – там и цены на бензин наложились, и все-все, – Центральный банк нас успокаивал, говорил: пространства или сигналов для повышения процентной ставки нет. Об этом, кстати, говорил Андрей Липин еще, по-моему, весной.

Сейчас, наоборот, Центральный банк нам говорит – пресловутая вот эта фраза: достижение нейтрального уровня процентной ставки. Если переводить на простой человеческий язык: что вы имеете инфляцию все-таки 4%, а ставка, мягко говоря, не 4. Они говорят: мы будем ждать, мы будем смотреть за эффектом и так далее.

И есть еще пласт – влияние увеличения НДС на ВВП. И вот тут тоже есть оценка любопытная, на мой взгляд: говорится в прогнозе, что прямой негативный эффект от повышения ставки НДС на 2 процентных пункта может составить около 0,5 процентного пункта ВВП.

Центральный банк нам говорил, что, по их модели, ВВП вырастет по итогам года на 1,5-2%. Значит, если мы сейчас убавляем эти полпроцента, получается от 1% до 1,5%. Вот такой будет эффект.

Но что они говорят, что с учетом компенсирующего увеличения расходов совокупный эффект на ВВП может оказаться положительным. А самое главное, что тот же самый Андрей Липин сказал четко и ясно: мы прогноза по ставке в этот раз делать не будем. То есть Центральный банк даже нам ничего не скажет.

Константин Максимов, «КоммерсантЪ FM»