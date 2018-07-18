Украина подает иск в ЕСПЧ на Россию по вопросам политузников

Россия уже сейчас вынуждена предоставлять в ЕСПЧ объяснения по вопросам здоровья находящихся в заключении украинских политузников. В частности суд уже рассматривает объяснения по вопросу здоровья Сенцова.

Европейский суд по правам человека рассматривает объяснения России относительно здоровья узника Кремля, украинского режиссера Олега Сенцова, в ближайшее время Украина направит иск по поводу других политзаключенных. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Украина ранее подала заявление по специальному параграфу регламента ЕСПЧ относительно немедленного обязательства РФ предоставить информацию о состоянии здоровья Сенцова.

Он добавил, что также украинская сторона требовала обеспечить ему доступ врачей и фактически освободить от незаконного удержания в связи с тем, что он находится в состоянии голодовки.

«По нашей информации, суд затребовал от РФ объективную и независимую оценку медиков относительно состояния здоровья Сенцова», – сообщил Петренко.

Кроме того он отметил, что Россия уже направила в ЕСПЧ определенную информацию, суд ее обрабатывает.

Министр заверил, что Украина будет продолжать настаивать на возвращении Сенцова в Украину.

Более того, Петренко проинформировал, что в ближайшие недели Украина подаст в ЕСПЧ комплексный иск относительно украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

По его словам, ранее Украина пыталась решить этот вопрос дипломатическим путем.

«Мы отсрочили подачу этого иска, рассчитывая на то, что дипломатическим путем удастся договориться относительно возвращения украинцев на территорию Украины… но мы видим, что с каждым днем эти шансы уменьшаются, так как государство-агрессор и его руководство абсолютно цинично относится к украинским узникам», – заявил он.

Петренко отметил, что после конечных консультаций с Министерством иностранных дел будет подан иск, суть которого сводится к тому, что «в Российской Федерации происходит преследование украинских граждан по национальному признаку и что к этим гражданам не применяется никаких элементов правосудия».

«Иск готов, осталось только принять конечное решение, чтобы не навредить тем украинским гражданам, которые находятся в тюрьмах», – добавил Петренко.

С 16 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех удерживаемых украинцев.

В конце июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетила Сенцова в колонии Лабытнанги, где он содержится, и заявила: состояние украинского режиссера в целом удовлетворительное, но в связи с его голоданием остаются опасения.

В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что не верит словам Москальковой о состоянии здоровья украинских политзаключенных и в частности Сенцова. На встречу с украинцем Денисову не допустили.

По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, политзаключенного принудительно кормят белково-витаминной смесью и каждый день «закачивают витаминные коктейли».

5 июля двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в российской колонии.

После встречи Каплан сообщила, что Сенцов «похудел и сильно постарел».

13 июля мать Сенцова попросила президента РФ Владимира Путина помиловать ее сына.

В настоящее время известно, что в России и оккупированном Крыму по политическим мотивам заключены от 70 до 75 украинцев.

12 июля представитель Украины в ТКГ, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что 25 июля Украина ожидает от РФ официального ответа на предложение обменять 36 россиян на украинских политзаключенных.

«Интерфакс-Украина»