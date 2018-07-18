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Новости

ЕС ввели персональные санкции против строителей Керченского моста

«Украинско-Российское обозрение»
18 июля 2018

Санкции коснулись шести лиц которые причастны к незаконному строительству Керченского моста, с вводом к эксплуатацию которого Россия нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.

Послы стран-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Это свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма», – написал Порошенко.

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Опубліковано Петром Порошенком Середа, 18 липня 2018 р.

15 мая при участии президента РФ Владимира Путина состоялась церемония открытия автодорожной части Керченского моста.

В Евросоюзе тогда заявили, что, построив мост, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, в мае Европейский Союз ввел санкции против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: ЕС, крым, мост, Россия, санкции, Украина

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