В «Нафтогазе» считают, что Россия будет затягивать переговоры с Украиной по транзиту газа

Российская сторона хочет потянуть время до окончания рассмотрения апелляционной жалобы на решение Стокгольмского международного арбитража по транзиту газа.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев опасается, что российская сторона сделает все для затягивания переговоров по продлению контракта на транзит газа через Украину, ожидая возможных изменений власти в стране и ее политического курса. Об этом он сказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Скорее всего, они ожидают выборов (в Украине – Ред.) и хотят посмотреть, будет ли какое-то изменение власти и политического курса. При этом они будут делать все возможное, чтобы запустить строительство Севпотока-2», — сказал он.

По его мнению, россияне сейчас выражают готовность изучить вопрос перехода на работу в рамках европейского законодательства, но затягивают время, в частности, пытаясь внести в трехсторонний формат вопрос обсуждения мировых соглашений.

«Пока что позиция россиян была неконструктивна. Перед тем, как договариваться о чем-то по транзитному контракту, они хотят поговорить о мировых соглашениях по Стокгольму, т.е. поднимают вопросы, которые являются неприемлемыми не только для нас, но и для любой стороны, которая выиграла суд», — добавил он.

Коболев выразил надежду, что третья сторона переговоров в лице Еврокомиссии повлияет на РФ, поскольку затягивание процесса не выгодно ни Украине, ни европейским потребителям российского газа.

«Как говорит наш опыт, форс-мажорное подписание в конце 2019 года – это очень плохая история. Я надеюсь, что позиция европейцев, возможно, приведет к изменению тактики россиян, и они будут вынуждены договариваться про новый формат отношений с января 2020 года еще до конца 2019-го», – сказал он.

«Над этим мы сейчас активно работаем. ЕК в части применения европейского права находится с нами в консенсусе. Если мы об этом договариваемся как о базе, то все дальнейшие действия становятся намного более легкими и эффективными», – отметил глава НАК.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину и продолжить транзитный контракт в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде.

В свою очередь представитель украинской компании отметил, что споры между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитражном суде уже урегулированы, но россияне не выполняют его решения.

В тоже время, взыскание с российского «Газпрома» $2,6 млрд в пользу НАК «Нафтогаз Украины», согласно решениям Стокгольмского арбитража, и переход на европейские правила по-настоящему восстановят баланс во взаимоотношениях компаний, считает главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Мы будем настаивать на применении европейских правил, которые являются справедливым балансом во взаимоотношениях. Также мы будем продолжать принудительное взыскание уже $2,62 млрд по решениям предыдущего арбитража. И начинаем новый арбитражный процесс с требованием компенсации от заниженного тарифа в 2018-2019 гг. на $11,6 млрд. Восстанавливаем настоящий баланс во взаимоотношениях с «Газпромом»!», – написал он в Facebook в среду.

Газпром (Путін) наполягає на "відновленні балансу у стосунках між Газпромом та Нафтогазом". Мовляв, рішення… Опубліковано Yuriy Vitrenko Середа, 18 липня 2018 р.

Юрий Витренко выразил сожаление тем, что российское руководство видит «баланс» в «колониальном» навешивании на Украину необоснованных убытков, как это было ранее.

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» представил графики, свидетельствующие о том, что до подачи НАК иска в Стокгольмский арбитраж «Газпром» получал от украинской компании значительно больше, чем платил ей, но с 2014 года ситуация кардинально изменилась.

«Здесь доступно объясняется, что именно имел в виду Путин, когда говорил в Хельсинки о его видении «урегулирования спора» или что имеет в виду «Газпром», когда говорит о «возобновлении баланса», и почему это неприемлемо для Украины», – прокомментировал график глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Ранее в пресс-службе «Нафтогаза» напомнили, что решения арбитражей остаются в силе: на задолженность «Газпрома» ежедневно начисляется около $0,5 млн, а главный аргумент россиян о «лингвистической экспертизе» судом отклонен.

«Интерфакс-Украина»