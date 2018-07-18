Омбудсмен Денисова: Навязанное украинцам российское гражданство в Крыму – второе крепостное право

Украинская гражданка проживающая в Крыму не может отказаться от навязанного ей российского гражданства, оккупационные власти не принимают у нее документы о выходе из гражданства.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сравнила принудительную выдачу гражданства РФ жителям аннексированного Крыма с крепостным правом. Об этом она написала в Facebook.

Украинский омбудсмен обнародовала письмо российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой об оказании помощи жительнице Севастополя, которой препятствовали в подаче заявления об отказе от российского гражданства. Имени гражданки Денисова не назвала.

Омбудсмен рассказала, что раньше к ней обратилась жительница Севастополя, которой в 2014 году было навязано российское гражданство.

По ее словам, к настоящему времени местные власти отказывались принимать у женщины документы на выход из гражданства РФ.

Уполномоченный ВР по правам человека направила соответствующее обращение омбудсмену РФ Татьяне Москальковой.

17 июля от Москвальковой пришел ответ, в котором она заверила, что жительнице Севастополя будет оказана практическая помощь в оформлении и подачи всех необходимых документов.

По словам Денисовой, миграционная служба в Севастополе приняла на рассмотрение обращения гражданки.

Нещодавно до мене звернулась мешканка міста Севастополя та попросила допомогти у вирішенні питання нав'язаного їй… Опубліковано Людмилою Денісовою Вівторок, 17 липня 2018 р.

«Наконец-то, дело сдвинулось с мертвой точки! Надеюсь, что власть РФ, все же, начнет руководствоваться законами здравого смысла, и, наконец, прекратит это варварское навязывание своего гражданства, которое все больше напоминает крепостное право», – подчеркнула она.

Украина не признает законными документы, выданные РФ в аннексированном Крыму.

«Украинско-Российское обозрение»