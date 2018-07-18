Украина запросила у США разъяснений по переговорам Трампа и Путина об Украине

В частности власти Украины заинтересовались «новыми предложениями» по урегулированию ситуации на Донбассе, про которые упомянул на брифинге нацлидер России Путин.

Киев запросил разъяснений у Вашингтона о якобы обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки «новых предложений» по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму. Об сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в дипломатических кругах.

«Украина запросила официальных разъяснений у Вашингтона о якобы обсуждении на американско-российской встрече в Хельсинки «новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины», о чем заявил президент России в своем интервью российским СМИ», – рассказал собеседник агентства в среду.

Он уточнил, что Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть этот факт в случае неподтверждения этой информации.

Как сообщалось, 16 июля в столице Финляндии состоялись переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Президент РФ в интервью российским СМИ заявил, что договорился с Дональдом Трампом о новых способах урегулирования ситуации на востоке и юге Украины.

«Второе: мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, это тоже позитивный такой элемент движения вперед», – заявил Владимир Путин.

«Интерфакс-Украина»