Ирина Геращенко: Заявление Путина о «референдуме» Крыму – явка с повинной

Признание Путина о проведении Россией «референдума» по статусу Крыма может и должно быть использовано в международных судах против кремлевской клики, считает вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Украинские дипломаты и юристы должны использовать заявление президента РФ Владимира Путина об организации Кремлем «референдума» в Крыму при подготовке исков в международные суды. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«Самое важное, что прозвучало на пресс-конференции Трампа и Путина: это явка с повинной Путина, который признал, что это РФ организовывала «референдум» в Крыму. Наши юристы и дипломаты должны использовать это признание при подготовке исков для международных судов. Также важно признание Путина, что его визави не признает аннексии Крыма», – подчеркнула вице-спикер.

Чи дивилася я прес — конференцію президентів Трампа і Путіна? Так, звичайно. Потім ще проглянула матеріали в… Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 17 липня 2018 р.

«Для нас важно единство Сената и Конгресса, Госдепа, Пентагона, Белого Дома, республиканцев и демократов в ключевом: непризнание аннексии Крыма, оккупации Донбасса, нарушения границ Украины, ответственность РФ за это.

И это прозвучало от десятков влиятельных американцев, и устройство американской системы, системное функционирование всех институтов делает невозможным экспромты во внешней политике», – добавила она.

Как сообщалось, во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма – об этом Путин заявил на совместной пресс-конференции с Трампом в Хельсинки.

«Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации», – отметил Путин.

«У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в полном соответствии с международным правом … Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все», – добавил он.

Заметим, сам президент США во время общения с прессой ни разу не упомянул о крымском вопросе.

«Украинско-Российское обозрение»