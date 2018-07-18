Санкции в отношении России будут сохранены, – Трамп

Трамп так же согласился с выводами сделанными разведслужбами США о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции в отношении России сохранятся. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что Трамп согласился с выводами американских спецслужб, указывающими на то, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

Общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что «принимает выводы разведсообщества о том, что вмешательство (в президентские выборы 2016 года – ред.) имело место».

Трамп упомянул, что он «оговорился», когда на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным говорил о вмешательстве РФ в американские выборы.

Мол, по его мнению, никто, кроме России, не мог вмешиваться в выборы США.

Вместе с тем Трамп добавил, что действия России не оказали влияния на исход выборов.

Как сообщалось, во время пресс-конференции в Хельсинки после личной встречи с Путиным Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.

В 2016 году американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия стоит за попытками добиться поражения Хиллари Клинтон на президентских выборах, в частности, санкционировав проведения кибер-атак и кампании по распространению фейковых новостей в социальных сетях.

«Президент Путин говорит, что это не Россия. Я не вижу причин, почему это должна быть она», – заявил Трамп. Он подчеркнул, что Путин был «чрезвычайно сильным и мощным» в своем отрицании.

Вместе с тем Трамп поставил под сомнение работу американских спецслужб.

«Мне интересно, почему ФБР никогда не смотрели сервер. Почему в ФБР сказали, что они должны были рассмотреть то, что произошло в офисе Национального комитета? Я об этом писал в Twitter и говорил об этом в социальных сетях: а где сервер? Я хочу знать , где этот сервер, и что он есть. Исходя из этого, все, что я могу сделать – только задать вопрос», – сказал Трамп.

Он также посетовал на то, что случилось с емейлами Хиллари Клинтон. «33 тысячи электронных писем просто исчезли, просто пропали. Это позор», – отметил Трамп.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с Дональдом Трампом заявил, что хотел, чтобы тот победил на выборах президента США.

Однопартийцы Дональда Трампа раскритиковали его выступление на пресс-конференции вместе с Путиным в Хельсинки.

17 июля в Палате представителей США заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против РФ.

«Интерфакс-Украина»