Крымскотатарский правозащитник Куку намерен продолжать голодовку

Тюремные врачи в ростовском СИЗО фактически пытаются убить крымскотатарского политзаключенного Эмира-Усеина Куку, отговаривая его от инъекций глюкозы, поддерживающей его жизнь в условиях голодовки.

Крымскотатарский политзаключенный Эмир-Усеин Куку, который находится под арестом в СИЗО на территории РФ, заявил, что не намерен прекращать голодовку, которую объявил 26 июня. Об этом сообщил адвокат Сергей Локтев, передает «Крым.Реалии».

«Он сегодня сказал: «Пока у меня будут на то силы, я буду продолжать голодовку». На мой взгляд, это голодание принесет только огромный вред его здоровью. Приговор от этого не изменится ни в худшую, ни в лучшую сторону.

Мы с ним разговаривали, и мне, как защитнику, очень жаль, что ему приходится ставить под угрозу свое здоровье или даже жизнь, добиваясь справедливости. И все же я пытался его отговорить от продолжения голодовки», – рассказал Локтев.

По его словам, Куку продолжают обследовать врачи, но не сообщают о результатах исследований.

«Он жалуется на боли в области печени, селезенки. Почка болит, которую ему отбили еще при задержании 2015 года. Медицинские документы о его здоровье – это пока тайна. Его продолжают возить на осмотр, но при этом ничего не говорят.

Мы отправили соответствующие запросы и жалобы в Федеральную службу исполнения наказаний и прокуратуру. Требуем, чтобы нам предоставили документы о состоянии здоровья Куку, а также, чтобы была проведена проверка действий сотрудников СИЗО-4 относительно нашего подзащитного», – отметил адвокат.

Он также сообщил, что 17 июля жена политзаключенного Мерьем Куку получила разрешение на посещение мужа.

«Завтра она его посетит и я надеюсь, что ей удастся отговорить Эмир-Усеина от голодовки», – добавил Локтев.

В то же время адвокат Эдем Семедляев рассказал, что передал Куку многочисленные просьбы соотечественников прекратить голодовку.

Ранее координатор ОО «КримSOS» Тамила Ташева заявила, что врачи в ростовском СИЗО фактически пытаются убить крымскотатарского политзаключенного Эмира-Усеина Куку, отговаривая его от инъекций глюкозы.

«Российские врачи фактически пытаются его убить, ведь один говорит, что глюкоза необходима, а другой заявляет о совсем других вещах», – сказала она.

По словам активистки, результаты ЭКГ Куку, сделанные в больнице для заключенных, показали ухудшение состояния сердца.

«Эмир-Усеин также сообщил, что перед сдачей анализов сердце болело, поэтому медики посоветовали ему принимать витамины, глюкозу и делать другие процедуры. Однако врач в СИЗО заявил политзаключенному, что выполнение этих действий будет означать прекращение голодовки», – рассказала Ташева.

В то же время, пресс-секретарь международной неправительственной организации «Amnesty International» Мария Гурьева объяснила, что на самом деле прием глюкозы не означает прекращение голодовки.

«Олег Сенцов, например, принимает ее, и это все равно считается мощным заявлением. Поэтому сейчас мы планируем написать письмо Эмир-Усеину, чтобы донести до него правду», – заверила Гурьева.

Ташева также зачитала отрывки из письма Куку, которое он отправил своему адвокату на прошлой неделе.

Политзаключенный рассказал, что его снова направили на обследование к врачам после того, как состояние здоровья раз ухудшилось. Тогда медики заподозрили опущение внутренних органов вследствие исчерпания жировой ткани и заявили о необходимости госпитализации.

Однако повторное обследование в начале июля внезапно показало «чудесное исцеление» и состояние, лучше, чем у здорового не голодающего человека.

Координатор «КримSOS» считает, что на Куку давят, пытаются повлиять на его психологическое состояние.

10 июля сообщалось, что Эмира-Усеина Куку вывезли из СИЗО в Ростове-на-Дону в неизвестном направлении.

В тот же день российские правоохранители заявили, что вернули Куку в изолятор, а вывозили его на медосмотр.

Политзаключенный голодает с 26 июня 2018 года.

Эмир-Усеин бил арестован по подозрению в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир» (исламской партии, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира, и считается запрещённой в России).

До ареста Куку активно занимался правозащитной деятельностью, оказывал правовую помощь населению и сообщал о случаях политически мотивированных насильственных исчезновений в Крыму.

Активист был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В декабре 2017 года он был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.

«Крым.Реалии»