Омбудсмен Денисова потребовала от «Красного Креста» посещения украинских пленных в ОРДЛО

Представители «Красного Креста» регулярно посещают задержанных в Украине боевиков незаконных вооруженных формирований созданных Россией, но при этом игнорирую украинских пленных находящихся в ОРДЛО.

Омбудсмен Людмила Денисова возмущена тем, что представители «Красного креста» посещают и передают посылки арестованным боевиков незаконных вооруженных формирований созданных Россией в ОРДЛО, однако игнорируют украинских пленных на оккупированных территориях и в России. Об этом она сказала журналистам перед заседанием правительства, сообщает «Укринформ».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека настаивает на зеркальном посещении представителями КК и украинских пленных, и задержанных боевиков незаконных вооруженных формирований созданных Россией.

«Сегодня у меня очередная встреча с украинским отделением «Красного креста», с господином Эшлиманном. Я буду говорить очень жестко с ним, потому что за четыре месяца, в которые писали им письма, они ни одного нашего пленного не посетили. Поэтому нужно предложить такую же модель, которую предложила РФ по зеркальности и синхронности этих посещений», – сказала Денисова.

«Они передают им, боевиков незаконных вооруженных формирований созданных Россией в ОРДЛО, посылки, передают письма, но ни к одному нашему пленному они не ходили. Ни в так называемых «ДНР/ЛНР», ни во временно оккупированном Крыму, ни в Российской Федерации», – добавила она.

Омбудсмен подчеркнула, что не может быть так, чтобы представители КК посещали боевиков незаконных вооруженных формирований созданных Россией в ОРДЛО и не ходили в украинским пленным.

«Укринформ»