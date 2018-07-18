Суд пособил под домашний арест подозреваемого в погроме табора ромов в Киеве

Несмотря на гарантии нардепа от «Батькивщины» Луценко, готового взять координатора С14 Мазура на поруки, суд принял решение о круглосуточном домашнем аресте подозреваемого.

Координатора националистической организации С14 Сергея Мазура, подозреваемого в погроме табора ромов на Лысой горе в Киеве, посадили под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. Такое решение вынесла судья Голосеевского суда Наталья Чередниченко, сообщает «Громадське».

Во время заседания нардеп от «Батькивщины» Игорь Луценко заявлял о готовности взять Мазура на поруки, однако суд отказал.

10 июля сообщалось, что полиция проводила обыск дома у Мазура.

Позже полиция Киева разместила на своем сайте сообщение о том, что «в ходе расследования уголовного производства по факту нападения на поселения лиц на Лысой горе в Голосеевском районе столицы одному из фигурантов объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины «.

Как сообщалось, в апреле 2018 года представители националистической организации С14 прогнали ромов из табора на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки и вещи.

«Громадське»