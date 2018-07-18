Мать политузника Балуха не будет просить Путина о помиловании сына

Мать политузника говорит о том, что подобный шаг с ее стороны противоречит моральным установкам ее сына, который решительно против того, что бы просить о помиловании.

Наталья Балух, мать украинского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает в крымском СИЗО, заявила, что не будет просить президента РФ Владимира Путина о помиловании сына. Об этом она сказала в комментарии «Крым.Реалии».

«Я Путина просить не буду. Меня Вова (Владимир Балух – ред.) не так поймет. Он против того, чтобы просить. Просить – это признать свою вину. А он вину не может признать, так как ни в чем не виноват», – подчеркнула иметь политзаключенного.

13 июля мать Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, попросила президента России Владимира Путина помиловать ее сына.

В оккупированном Россией Симферополе так называемый Железнодорожный районный «суд» отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении по первому приговору, которым его лишили свободы на 3 года и 4 месяца.

Ранее сообщалось, что осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает находиться в общей камере симферопольского СИЗО, что плохо сказывается на его здоровье в связи с голодовкой, которую он держит более 115 дней.

5 июля подконтрольный России «суд» Крыма признал Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 000 рублей.

Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел, то есть больший тюремный срок поглотил меньший.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку

«Крым.Реалии»