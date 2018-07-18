Хельсинкский «сговор». О чем договорились и не договорились Трамп и Путин?

Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина был одним из самых ожидаемых событий этой недели. Он затмевал собой даже саммит НАТО в Брюсселе и, тем более, поездку Трампа в Британию. Что и кто ожидал от встречи презинтов РФ и США и что из этого получилось.

Для европейских союзников США встреча с Путиным могла принести неприятные сюрпризы в виде односторонних уступок Трампа. Для Украины он был тревожной новостью, ибо многие опасались компромисса между президентами РФ и США по санкциям или Крыму, пишет на страницах «Фокуса» эксперт по международным отношения Украинского института будущего Илья Куса.

Для Ближнего Востока саммит был возможностью, ибо в Эр-Рияде, Дамаске, Бейруте, Аммане и Тель-Авиве ожидали, что Москва и Вашингтон наконец очертят контуры политического компромисса, что сделают ситуацию в регионе более управляемой и понятной. В Тегеране за саммитом следили з подозрением, чувствуя, что США хотят перетянуть Россию в свой лагерь для усиления давления на Иран.

И вот саммит прошел, а по итогам пресс-конференции уже можно сделать выводы относительно того, соответствовали ли результаты ожиданиям основных игроков.

Энергетика. Оба президента подчеркнули, что для них важно сотрудничество в этой области. В частности (и это усиленно подчеркивал Путин) это касается согласования своих позиций по уровню добычи нефти и ценам на энергоносители.

Речь идет в первую очередь о том, чтобы Соединенные Штаты не подрывали соглашения россиян с Саудовской Аравией в рамках ОПЕК, достигнутых в прошлом месяце. Путин тогда заявлял, что для обеих сторон выгодно держать цены на одном уровне – не слишком высоком и не слишком низком. А для этого США не должны совершать односторонних действий за спиной ОПЕК, как это чуть не произошло недавно, когда Трамп потребовал от саудитов увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей вопреки соглашениям последних с РФ.

Судя по заявлениям, обе стороны договорились не делать резких шагов относительно добычи и цен, особенно в свете введения нефтяного эмбарго против Ирана осенью этого года.

Северный поток-2. Одно из самых четких и довольно ясных заявлений было относительно скандальной трубы «Северный поток-2», которую строят Россия и Германия. Трамп заявил, что они будут конкурировать с РФ И ФРГ на европейском рынке газа. По его словам, хотя труба «не в интересах Германии», это, мол, их решение и пожелал «удачи» с проектом. Со своей стороны Путин поспешил заверить американцев в том, что сохранит транзит через Украину и даже готов продлить транзитный договор с Украиной, который закончится в конце следующего года.

Все эти заявления свидетельствуют о том, что Трамп и Путин сумели договориться по поводу «Северного потока-2». США не будут давить на проект санкциями, а значит труба будет построена. Убедиться в этом можно будет уже в ближайшее время, когда Дания примет решение относительно строительства газопровода в своих территориальных водах. Именно решение Копенгагена является окончательным для того, чтобы начать строительство трубопровода по дну Балтийского моря. До Дании свои разрешения уже выдали Швеция, Финляндия и Германия. Ранее Трамп жестко критиковал Берлин и канцлера Ангелу Меркель за строительство трубы и даже заявлял, что Германия «заложница энергетических интересов России». А сегодняшние его заявления – очень контрастируют с его словами, сказанными на саммите НАТО в Брюсселе.

Украина. Принципиального компромисса по Украине стороны не достигли. Путин в очередной раз напомнил всем про выполнение Киевом политической части Минских соглашений.

Трамп про Украину не сказал вообще ни слова. Даже обошел стороной все разговоры о Крыме во время сессии вопросов-ответов

Это свидетельствует либо о том, что он разделяет утверждение Путина по поводу требования выполнения Киевом Минских соглашений, либо о том, что вопрос Украины для него не самый главный. Вероятнее всего, Трампа мало интересовало говорить о Крыме и Донбассе, и поэтому по ним особых подвижек не было, несмотря на то, что Путин планировал склонить американцев к каким-то минимальным уступкам.

Северная Корея. И Штаты, и Россия подчеркнули важность ядерного разоружения на Корейском полуострове. Путин и Трамп заявили, что договорились сотрудничать по вопросу разоружения Пхеньяна, а Путин публично похвалил Трампа за «успех» Сингапурского саммита с Ким Чен Ыном.

Поскольку подробностей переговоров обоих лидеров по Корее нет, то сложно сказать, сумел ли Трамп убедить Путина поддержать его планы по ядерному разоружению КНДР. Для Вашингтона такая схема была бы выгодной, особенно если учесть, что одной из вероятных целей США является оторвать Пхеньян от покровительства Китая. А для этого им необходима помощь России – второго после Пекина союзника Кима. Однако пока по итогам саммита, суд по всему, принципиальных договоренностей они не достигли. Россия не рискнула ничего комментировать по поводу давления на КНДР, а США ничего не сказали про свои дальнейшие шаги в этом направлении.

Иран. Еще один вопрос, по которому обе стороны так и не достигли соглашения. Дональд Трамп планировал склонить Путина к совместному противодействию иранскому влиянию на Ближнем Востоке и Сирии. В обмен, Штаты предлагали бы признать Россию доминирующей силой в Сирии. Однако для Москвы сдерживание Ирана, хоть и логичная, но довольно рискованная стратегия для своей ближневосточной политики.

Судя по заявлениям, стороны также не смогли договориться. Москва не рискует идти против Тегерана. Для этого нужны большие уступки со стороны Вашингтона, да и время пока, судя по всему, неподходящее. Кроме того, для россиян военное присутствие Ирана в Сирии играет им на пользу и помогает сдерживать американцев и их союзников. Поэтому Путин и заявил, что их позиция по Ирану (ядерному соглашению) остается низменной. Однако компромисс по Ирану все еще остается реальным для будущих встреч. Все зависит от процесса «торгов» между сторонами.

Сирия. И США, и Россия наконец сумели очертить базовые контуры компромисса по Сирии, так давно напрашивающегося в связи с последними событиями в стране. Трамп в очередной раз заявил о том, что для него по Сирии интересы Израиля прежде всего. Другими словами, безопасность западных и южных границ Сирии у Голанских высот – это главное условие Штатов (и Израиля) для компромисса. Путин повторил слова Трампа и также заявил о приверженности его позиции, наводя пример битвы за Южную Сирию, которая продолжается там с 22 июня.

Судя по всему, модель договорняка, который и запустил битву за Южную Сирию, станет базовой для американско-российских отношений в этой стране.

Битва за Южную Сирию началась 22 июня после того, как Россия дала гарантии США и Израилю, что не подпустит Иран к границам с Иорданией и Голанским высотами. В обмен на это, Иордания, Израиль и США дали «зеленый свет» сирийским войскам на штурм Южной Сирии и возвращение региона под контроль Дамаска. Иран, после переговоров с Россией, решил не вмешиваться в сражение, таким образом сохранив договоренности между сторонами. Такой компромисс может быть использован и в других регионах, о чем и свидетельствуют заявления сегодняшней пресс-конференции.

Итог: саммит Трампа и Путина заложил основу для будущих переговоров по Ближнему Востоку и энергетике. Вопреки ожиданиям, вопросы санкций, Ирана, Крыма и Донбасса остались за скобками. Однако Дональд Трамп и Владимир Путин провели саммит так, как этого хотели именно они. А не те, кто наблюдал за ними в Хельсинки.

Илья Куса, «Фокус»