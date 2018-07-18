«Революция» Трампа – повод для грустных оценок итогов американской внешней политики

Что американский президент делает с внешней политикой своего государства? О последствиях бурной внешнеполитической деятельности Трампа за последнее время.

Как Трамп, так и его критики, поездку президента США в Европу описывают не иначе как революционную. Только вот сам Трамп говорит, что он в одиночку и чудом заставил членов НАТО резко увеличить свои расходы на оборону. А его критики утверждают, что он в одиночку разрушил западный альянс, посеяв сомнения и раздоры среди ближайших американских партнеров, пишет на страницах «The Washington Post» политолог, эксперт в области международных отношений, ведущий CNN Фарид Закария, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Впрочем, ни одно из этих утверждений не верно. Требования Трампа, по сути, уже давно знакомы США. Президент Барак Обама регулярно спрашивал о том же союзников по НАТО. Его первый министр обороны Роберт Гейтс предпочел посвятить Европе свою «прощальную» речь за несколько недель до ухода из офиса: и была она именно по этой теме. Он предсказал «уменьшение аппетитов американского политического класса по увеличению расходов средств от имени стран, которые, скорее всего, не сочтут нужным быть серьезными и надежными партнерами в обеспечении их собственной безопасности». И он предупредил, что «будущие политические лидеры США, – те, для кого «холодная война» не была формирующим опытом, каким она является для меня, вряд ли сочтут стоящей продолжение практики инвестирования средств США в НАТО».

На прошлой неделе Трамп сделал громкое обвинение против Германии, дескать, она слишком зависима от российского газа – и это было весьма заслуженно. Немцы охотно согласились на энергетические отношения с Россией, которые являются стратегически опасными. Но Трамп не до конца понял суть вопроса. Дело не столько в том, что Берлин можно шантажировать импортом больших объемов природного газа из России. Россияне ведь не в меньшей мере зависят и от немецких денег. Дело в том, что новые трубопроводы – угроза для восточноевропейских стран: Россия может задерживать поставки энергии или повышать цены. Москва использовала и злоупотребляла этой энергетической картой в прошлом.

К тому же, эта жалоба Трампа часто озвучивалась и представителями администрации Обамы. Так что ни в одном из этих случаев нет оснований говорить, что грубый и агрессивный подход Трампа дает какие-либо результаты. Разве что некоторые европейцы полагают, что им нужно отступить. А вот министр иностранных дел Германии Хейко Маас напомнил Трампу, что Германия не является вассалом ни РФ, ни США.

Поэтому в действительности революция происходит в США: она – в том, что Трамп делает с внешней политикой своего государства. То ли намеренно, то ли инстинктивно он продолжает переделывать Республиканскую партию. Его подход к ведению дел за рубежом, по-видимому, направлен на создание новой республиканской внешней политики, которая намного ближе к историческим корням партии – недоверие к иностранцам, альянсам и договорам: во многих смыслах, является категорически изоляционистской. Во время своих встреч Трамп описывает ближайших союзников Америки как «злейших врагов» и говорит, что они «убивают» США как в аспектах безопасности, так и торговли. «Мы болваны», оплакивает он Америку в контексте отношений с НАТО и ЕС.

Джонатан Чейт пишет для New York magazine, что «ненавидя НАТО и проявляя симпатию к Путину Трамп просто разминался». И действительно, Трамп чрезвычайно успешен: 51% республиканцев теперь считают, что США не должны защищать союзников по НАТО, до тех пор, пока те не увеличат свои расходы на оборону. Куда удивительнее то, что Трампу, похоже, удалось поменять отношение республиканцев к России и ее диктатору Владимиру Путину. На недавнем съезде Трамп сказал: «Знаете, что? С Путиным все нормально. С нами все нормально. Все мы – люди». Республиканцы теперь в два раза чаще, чем демократы, благоприятно отзываются о Путине, а 56% из них и вовсе хотят больше сотрудничать с Россией.

Республиканская партия оказалась идеологически удивительно податливой. Партия права и порядка теперь испытывает глубокое недоверие к ФБР. Партия свободной торговли сейчас куда сильнее проигрывает протекционизму, чем демократы. Партия победного оптимизма к иммигрантам, заложенная еще президентом Рональдом Рейганом, теперь в большинстве своем поддерживает идею разделение семей при пересечении границы и уголовное преследование незаконных иммигрантов.

Политический гений Трампа по-прежнему заключается в том, что он признает – база партии созрела для этой идеологической революции. И хотя прежняя республиканская элита Вашингтона и Нью-Йорка может придерживаться рейгановской формулы, эти идеи уже не поддерживают обычные граждане.

Пять лет назад один властный республиканец писал, что «призрак изоляционизма преследует Республиканскую партию. Я практически уверен, что изоляционистские настроения будут преобладать. Но это очень важно… чтобы республиканцы из национальной безопасности смогли ответить на возникающие вопросы, восстановить согласованную партийную платформу и тем самым предотвратить новый изоляционизм».

Эти слова были написаны Джоном Болтоном, советником по национальной безопасности Трампа. Кажется, даже самые стойкие республиканцы из сферы национальной безопасности приспособились к революции Трампа.

Фарид Закария, «The Washington Post»