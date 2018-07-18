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Политика

Захарова снова «жжет глаголом» о виновности Украины во всем, – Цимбалюк

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
18 июля 2018

«Наша песня хороша – начинай сначала». Российская пропаганда все так же плодит несравненные перлы устами своей «звезды» Захаровой. Не забыта и Тимошенко, на которую делают определенные ставки в Кремле.

Мария Захарова озвучилаочередную порцию требований-ультиматумов предъявляемых Россией к Украине. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

МИД России на пальцах объяснил, чего ждут от пророссийского кандидата на выборах президента Украины. Все попытки украинских политиков призвать Москву к разуму заканчиваются словоблудием и выводом «сами виноваты», что мы на вас напали.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: война, Мария Захарова, мид рф, Роман Цимбалюк, Россия, Украина, Юлия Тимошенко

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