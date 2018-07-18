В США предъявили новые обвинения задержанной россиянке Бутиной

Бутину обвиняют в деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента с 2015 года и в сговоре с целью сокрытия этой деятельности.

Федеральная коллегия присяжных в США предъявила россиянке Марии Бутиной обвинения в сговоре и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. Изначально гражданку России, задержанную 16 июля, обвиняли в попытке работать иноагентом без предварительного уведомления властей США. Об этом сообщает газета «Politico».

В новом обвинительном заключении утверждается, что госпожа Бутина действовала в качестве иноагента минимум с 2015 года. Документ подписал прокурор округа Колумбия Джесси Лиу.

Адвокат россиянки Нил Дрискол, однако, отрицает выдвижение новых обвинений.

«По существу нет. Обвинения за то же поведение», – заявил он «ТАСС».

По мнению американского следствия, россиянка активно пыталась способствовать организации встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы на государственный уровень.

«Politico»