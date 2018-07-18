Россия ищет ответные меры против обвинений во вмешательстве в американские выборы

Генеральная прокуратура России оперативно нашла пособников Билла Браудера. В понедельник Владимир Путин заявил, что российское следствие может потребовать от США помощи в возвращении денег.

Генпрокуратура представила список лиц, связанных, по ее мнению, с деятельностью Браудера. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что Кремль разработал ответные меры на американские обвинения во вмешательстве в выборы.

Нельзя не оценить оперативность реакции российских силовиков на слова президента: не прошло и суток, как Генеральная прокуратура назвали имена сотрудников спецслужб и госслужащих США, причастных к «незаконной деятельности» основателя британского фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера. Среди которых оказался и бывший американский посол в России Майкл Макфол.

Владимир Путин на пресс-конференции в Хельсинки ответил на претензии со стороны американских спецслужб относительно якобы российского вмешательства в американские выборы. Минюст США опубликовал список, по их мнению, сотрудников ГРУ, которые причастны к атаке на американскую демократию. Ответ Путина был таков: если хотите, пришлите запрос в Генпрокуратуру, мы рассмотрим и, может быть, кого-нибудь допросим по вашей теме.

Только и вы учтите: у нас тоже есть враги – в первую очередь, Уильям Браудер, который незаконно обогатился на $1,5 млрд, деньги вывел и потратил часть на политику – в частности, на предвыборную кампанию Демократической партии. И мы хотели бы от вас помощи уже нашему следствию – нужно также допросить подозреваемых по делу.

Российская Генпрокуратура отреагировала мгновенно – тут же назвала список американских должностных лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности Браудера. В первую очередь, это сотрудники Агентства национальной безопасности США и всем известный Майкл Макфол – по версии прокуроров, под его руководством компилировались докладные записки в Госдепартамент о том, как идет следствие по делу Сергея Магнитского.

Наверное, не стоит напоминать, что Сергей Магнитский, юрист фонда Hermitage Сapital, умер в СИЗО «Матросская тишина». Российское следствие считало его мошенником, а западная общественность – борцом с коррупцией. В итоге появился тот самый «список Магнитского», который стал своеобразным предвестником антироссийских санкций.

Уильям Браудер заочно осужден российским судом на девять лет за мошенничество. Сейчас он проживает в Лондоне. Российская власть его называет «спонсором антигосударственных сил», агентом MI6 и ЦРУ.

Кстати говоря, и Макфол тоже не является другом российского руководства. Его срок как посла пришелся на протесты и активности оппозиции. И сейчас он продолжает выступать в Twitter не с очень дружественных позиций. Вот, например, буквально только что обвинил Москву в ухудшении отношений с США и подверг сомнению необходимость личной встречи Путина и Трампа.

Таким образом, Кремль нашел способ ответить на обвинения во вмешательстве в выборы. У нас будет своя история: федеральные каналы расскажут о кознях Браудера и Макфола – как они вмешивались уже в наши выборы и разрушали страну. Списки хотите? Пожалуйста, у нас это минутное дело. Будем требовать немедленной выдачи этих господ и введем против них санкции.

Конечно, можно сказать, что не мы начали. Это у них, американцев, почти навязчивая идея – они используют Россию для собственных политических игр.

Но наш ответ все равно пугает. В первую очередь, потому что врагов могут начать искать внутри страны – Браудера-то не достать, а вот «пятая колонна» у нас по-прежнему имеется.

И здесь можно поработать.

Уровень антиамериканизма возрастет. И главное – отношения России и США от этого явно не улучшатся. А мы вроде как этого добиваемся. Может быть, для пользы дела надо было изобразить благородство – сказать, что выше их, и не будем отвечать. Но нет, не получилось.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»