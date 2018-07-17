Украина, ЕС и Россия разработают дорожную карту переговоров по транзиту газа

Украина, ЕС и Россия договорились разработать дорожную карту переговоров по транзиту газа из России в Европу. Будет разработана схема последующих контактов и встреч, для обсуждения проблем.

Украина, ЕС и Россия договорились разработать дорожную карту для дальнейших встреч по обсуждению транзита российского газа через территорию Украины. Об этом говорится в сообщении министерства экономики Германии по итогам первой трехсторонней встречи в Берлине в рамках переговоров по транзиту газа.

Сообщается, что встреча в Берлине состоялась по приглашению министра экономики Германии Петера Альтмайера. В ней приняли участие вице-президент Европейской комиссии Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики РФ Александр Новак.

«Они, в частности, обсудили будущий формат транзита российского газа через Украину после завершения срока действия действующих контрактов на поставку газа», – говорится в сообщении.

Во время первой встречи в министерстве экономики Германии стороны обсудили свои исходные позиции. «Исходя из этого, будет разработана дорожная карта для будущих встреч», – сообщает министерство экономики ФРГ.

«Сегодняшние переговоры имеют особое значение в рамках режима тишины и мирного процесса в Украине. Эти переговоры могут означать новый импульс для мирного процесса в целом», – заявил министр экономики Германии Альтмайер.

Подробнее о новых газовых переговорах читайте в статье министра иностранных дел Украины Павел Климкин: «Новый газовый контракт: почему Украина и Россия начинают переговоры в Берлине».

Пресс-служба Министерства экономики Германии