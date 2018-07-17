Самолет Путина нарушил воздушное пространство Эстонии

Вчера, 16 июля, в первой половине дня примерно с часовой разницей в районе острова Вайндлоо воздушное пространство Эстонии нарушили российские самолеты A319 и ИЛ-96.

На борту последнего находился президент РФ Владимир Путин. Эстонское издание «Postimees» утверждает, что самолет российского президента, направляясь в Хельсинки, накануне нарушил воздушное пространство Эстонии.

Силы обороны Эстонии зафиксировали вчера два случая нарушения российскими самолетами воздушного пространства страны.

Инциденты произошли до полудня близ острова Вайндлоо в Финском заливе: сначала в воздушное пространство Эстонии вошел Airbus A319, а затем – Ил-96. Издание «Postimees» утверждает, что на борту последнего находился Владимир Путин.

Оба самолета принадлежат государственному авиапарку РФ. Это означает, что на них летают только высшие должностные лица российского государства.

«Я не знаю, кто был на борту, но могу сказать, что на таком самолете летает российское руководство», – сказал «Postimees» глава пресс-службы геншатба Сил обороны Эстонии Арво Йыесалу.

На фотографиях видно, что Путин прибыл в Хельсинки на самолете ИЛ-96 с регистрационным номером RA-96022. Издание отмечает, что при изучении онлайн-радаров становится понятно, что самолет именно с этим номером нарушил воздушное пространство Эстонии.

Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты. Их транспондеры были включены, но планы полетов не представлены. У самолетов не было радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

В связи с тем, что случилось в МИД Эстонии во вторник, 17 июля, был вызван представитель российского посольства в Таллинне, которому вручили ноту протеста.

Всего в этом году самолеты РФ шесть раз нарушали воздушное пространство Эстонии.

«Postimees»