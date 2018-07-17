«Северный поток» полностью остановлен

В день переговоров по транзиту газа между Украиной и Россией, при посредничестве ЕС был полностью остановлен «Северный поток» на планово-принудительный ремонт.

Газопровод «Северный поток» полностью остановился на планово-предупредительный ремонт в день переговоров РФ, ЕС и Украины. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Остановка магистрали, по которой Евросоюз получает из России 170 млн кубометров газа в сутки, точно совпала с трехсторонними переговорами по вопросам взаимодействия в газовой сфере между Россией, Украиной и Европейской комиссией.

Дата переговоров была определена сторонами с учетом насыщенного графика министра энергетики РФ Александра Новака. А время ремонта магистрали было согласовано и обнародовано еще более чем год назад.

Основной повесткой переговоров чиновников и руководителей профильных компаний станет обсуждение условий транзита газа через территорию Украины европейским потребителям, в том числе сроков транзитных договоров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».

Остановка обоих ниток Nord Stream говорит не только о важности поставок российского газа по этой магистрали, но и о значимости украинского транзита. В день остановки морской трубы номинация на прокачку газа через Украину по ужгородскому коридору выросла до 189 млн куб. м с 168 млн кубометров.

Как сообщалось, делегацию Украины на трехсторонних переговорах с РФ и ЕС по условиям транспортировки газа возглавят министр иностранных дел Павел Климкин и глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

В консультациях 17 июля в представительстве ЕС в Берлине также примут участие министр энергетики РФ Александр Новак и представители «Газпрома».

«Интерфакс»