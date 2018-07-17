В Самаре от музыканта Макаревича потребовали признать Крым российскими

Исполняющий обязанности министра культуры Самарской области Сергей Филиппов не готов видеть на Грушинском фестивале известного российского исполнителя Андрея Макаревича.

Во всяком случае, пока тот публично не признает полуостров Крым частью российской территории. Так случайно выяснилось, что политическая позиция артистов по внешней политике России является критерием отбора на старейший бардовский фестиваль нашей страны. Такую информацию удалось подслушать корреспонденту «Другого Города» на встрече чиновников и градозащитников Самары.

«Он меня спрашивает: «Можно позвать на Грушинский фестиваль Макаревича?» Я говорю: «Как человек, который вырос на Макаре, я тебе скажу да. Но как министр – нет. Пусть скажет, что Крым наш и приезжает, поет», – рассказал Филиппов своим коллегам, вице-мэру Александру Карпушкину и главе городского департамента культуры Татьяне Шестопаловой.

Кулуарное заявление Филиппова, к слову, звучит вполне органично на фоне того, как с годами меняется сам Грушинский фестиваль. Изначально названный в честь студента КуАИ Валерия Грушина, погибшего во время турпохода в Сибири при попытке спасти тонувших начальника метеостанции реки Хадома Константина Третьякова и его детей, в последние годы фестиваль авторской песни скорее стал площадкой для пропаганды и политических действий.

К примеру, в 2015 году тогда еще губернатор Николай Меркушкин именно на Грушинском фестивале в составе команды ветеранов «Крыльев Советов» появился в спортивных трусах и забил первый гол в ворота «Сборной мира», состоявшей из бардов и гостей «Груши», передает самарский информационно-аналитический портал «Засекин.Ru». На фестивале разместили множество площадок военно-патриотической направленности с танками и БТР, на которых фотографировались молодые девушки, а в палаточных лагерях, как рассказывали немногочисленные оставшиеся на «Грушинском» любители авторской песни, невозможно было найти человека с гитарой.

Андрей Макаревич стал персоной нон-грата на многих государственных площадках после того, как в 2014 годы публично выступил против ввода российских войск на Крымский полуостров и принял участие в Марше мира. Массовую критику вызвало его выступление в украинском городе Святогорске перед детьми – беженцами из Донбасса. Его концерты отменялись и срывались, депутат Госдумы Евгений Федоров, создатель одиозного движения «НОД», предлагал лишить Макаревича государственных наград.

В 2015 году на официальном сайте Грушинского фестиваля было опубликовано фейковое сообщение о смерти Андрея Макаревича, однако ее быстро опровергли.

Сергей Филиппов, к слову, уже тогда, еще будучи начальником департамента информационной политики правительства Самарской области, а не министром, регулярно и без устали публиковал в своем Фейсбуке ура-патриотические посты, а также гневные и, как ему, вероятно, казалось, «разоблачающие» комментарии в адрес тех, кого по разным причинам считал представителями местной оппозиции. Присоединение Крыма к России Филиппов, судя по всему, воспринял очень лично…

«Другой Город»