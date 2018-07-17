Защита Януковича хочет продолжения допросов свидетелей в суде по госизмене экс-президента

Несмотря на то, что суд объявил судебные дебаты, защита Януковича продолжает настаивать на продолжении судебных допросов свидетелей.

Защитники экс-президента Виктора Януковича, несмотря на объявление судом о начале дебатов 30 июля, намерены продолжить допрос свидетелей 20 июля. Об этом заявил адвокат беглого президента Виталий Сердюк, передает «Украинская Правда».

«Суд нарушил право на защиту. Мы планируем продолжить допрос свидетелей, а информацию всю передадим в международные суды», – сказал он.

Защитник уточнил, что допрос состоится 20 июля.

На замечание журналистов, что заседания 20 июля не будет, а будет только 30 июля, Сердюк сказал:

«Мы обеспечим явку свидетелей 20-го и 30-го тоже. У нас есть повестки на 20-е число, у нас запланирован допрос. Ожидайте наших свидетелей. 20-го и 30-го будем продолжать допрос».

Он также добавил, что будет добиваться сохранения процедуры (переход к дебатам после допроса всех свидетелей – ред.).

«Чтобы приговор и процесс были признаны в мире, надо чтобы были сохранены процедуры. Будем делать все, чтобы процесс шел по закону», – сказал адвокат.

Сердюк убежден, что дебаты объявили потому, что генпрокурор Юрий Луценко «приказал вынести решение» по делу ко Дню Независимости.

Ранее судья по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Владислав Девятко заявил, что суд перешел к судебным прениям. Дебаты запланированы на 30 июля.

Как сообщалось, 16 июля Оболонский районный суд дал защитникам экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, еще один день на допрос свидетелей – 17 июля.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

В январе защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.

Суд планировал завершить дебаты по делу Януковича в июле.

«Украинская Правда»