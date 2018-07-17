Раскрыта схема финансирования македонских политиков российским олигархом

Российский олигарх Саввиди перечислил не менее 300 тысяч евро на счета македонских политиков, противникам переименования Македонии.

Российский олигарх греческого происхождения Иван Саввиди перечислил не менее 300 тысяч евро противникам переименования Македонии, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на документы министерства внутренних дел Македонии.

Деньги перечислили десяткам македонских политиков из разных партий, членам недавно созданных националистических организаций и футбольным хулиганам, участвовавших в протестах.

Иван Саввиди, миллиардер греческого происхождения, большую часть жизни провел в России. В 2003 году его избрали депутатом в Государственную думу. Бизнесмен основал управляющую компанию «Группа АГРОКОМ», в которую входят фабрика «Табак» и международный аэропорт Ростова-на-Дону.

В пресс-службе компании опубликованную информацию отрицают. Представители «Группы АГРОКОМ» намерены обратиться в суд иском с к изданию BuzzFeed, которое также опубликовало данные о Саввиди.

Ранее главы МИД Греции и Македонии подписали соглашение о новом официальном названии Македонии – Республика Северная Македония. Оно вступит в силу в течение шести месяцев, если его одобрит греческий парламент.

Грецию не устраивало название Республика Македония, поскольку один из ее регионов также называется Македонией. На греческих картах государство называлось Республика Скопье по названию его столицы. Позиция Греции на протяжении многих лет препятствовала интеграции Македонии в ряд международных европейских структур, в том числе в НАТО.

OCCRP