Недопустимо молчание США и России по вопросу Украины, – глава МИД Германии

В Германии считают недопустимым молчание Вашингтона и Кремля по вопросу Украины, а также Сирии, Ирана и контроля вооружений в мире.

После саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки глава МИД Германии Гайко Маас поддержал дальнейшее дипломатическое сближение США и России. Об этом он заявил изданием медиа группы «Redaktionsnetzwerk Deutschland», сообщает «Die Zeit».

«Мы не можем допустить молчания между Вашингтоном и Москвой по Сирии, Украине, контролю над вооружениями и его сокращением», – считает глава немецкой дипломатии.

По его словам, Трамп и Путин попытались в Хельсинки начать новую страницу в крайне напряженных отношениях между обоими государствами. Маас считает, что последующие месяцы продемонстрируют, насколько полезной оказалась встреча в финской столице.

В понедельник, 16 июля, в Хельсинки прошла первое двусторонняя встреча между президентами Трампом и Путиным. Сначала лидеры провели болем чем двухчасовую встречу тет-а-тет, а затем продолжили переговоры в расширенном формате.

Во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконной аннексию Крыма.

Путин ждет, что США нажмут на Киев для выполнения минских соглашений. Об этом после двустороннего российско-американского саммита заявил президент РФ Владимир Путин на совместной с Дональдом Трампом пресс-конференции, передает «Европейская Правда».

Обращаясь к прессе, Путин назвал агрессию РФ на Донбассе «украинским кризисом».

«При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на добросовестную реализацию минских договоренностей», – заявил Путин.

Президент РФ ожидает, что США будут давить на Киев для выполнения минских соглашений.

«США могли бы более решительно настаивать на этом (реализации минских договоренностей – Ред.) и настраивать украинское руководство на эту работу», – добавил Путин.

«Die Zeit»