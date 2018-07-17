За катастрофу самолета рейса MH17 всю ответственность несет Россия, – Порошенко

Президент Украины Порошенко считает, что именно Россия должна понести всю полноту ответственности за трагедию. Мнение президента Украины основано на обнародованных данных следствия по катастрофе самолетом рейса MH17.

Именно Россия должна понести ответственность за теракт с самолетом рейса MH17, поскольку совместная следственная группа доказала, что он был сбит зенитно-ракетным комплексом БУК, который принадлежал русским войскам и был доставлен с РФ. Об этом написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

«Четвертые годовщина трагедии MH17. Склоняем головы в скорби и молимся с семьями 298 трагически погибших. Совместная следственная группа из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины установила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом БУК, который принадлежал русским войскам и был доставлен с РФ. Именно Россия должна понести ответственность за этот теракт», – написал Порошенко.

Четверті роковини трагедії #MH17. Схиляємо голови у скорботі та молимось із родинами 298 трагічно загиблих. Спільна… Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 16 липня 2018 р.

По его словам, Украина и впредь будет оказывать всю необходимую помощь для проведения профессионального расследования и наказания виновных в трагедии.

«Верю в установление истины и достижение справедливости. Все причастные к этому теракту должны быть привлечены к ответственности и понести наказание», – заявил президент.

Как сообщалось, на сайте российского информационного агентства «ТАСС» до сих пор висит новость о «сбитом украинском военно-транспортном самолете Ан-26» от 17 июля 2014 года. Напомним, что лидеры Европейского Союза призвали Россию признать свою ответственность за сбитый Боинг Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в июле 2014 года.

«Украинско-Российское обозрение»