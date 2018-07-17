Провокации в Македонии финансировал российский олигарх Саввиди

В Македонии недавно прошел референдум о названии страны, из-за спорного вопроса по этому поводу с Грецией. Выяснилось, что за организацией и финсированием провокаций стоит российский олигарх Саввиди живущий в Греции.

Подготовку провокаций в Македонии к референдуму о названии страны финансировал российский миллиардер, экс-депутат Госдумы РФ Иван Саввиди, который живет в Греции. Об этом сообщает македонский информационный портал «24 Вести».

Согласно имеющимся в МВД Македонии документами, Саввиди перечислил оппонентам переименования по меньшей мере 300 тысяч евро.

Эти средства перечислялись через македонских политиков, представителей различных партий, националистических организаций и футбольных ультрас.

Саввиди является уроженцем Грузии, большую часть жизни прожил в России и был депутатом Госдумы от правящей партии. Свое состояние он получил за счет приватизации крупнейшей российской табачной фабрики. В Грецию он переехал в 2002 году, где купил футбольный клуб PAOK, ряд СМИ, его бизнес-империя является доминантной в Салониках.

Премьер Македонии Зоран Заев заявил, что связанный с Россией греческий бизнесмен тратит деньги на подготовку насильственных провокаций по случаю референдума относительно изменения названия страны. Об этом сообщает «Balkan Insight».

По данным Заева, бизнесмен заплатил гражданам Македонии от 13 до 21 тысячи долларов, чтобы они совершили акты насилия перед ключевым референдумом, необходимым для того, чтобы страна смогла присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Премьер Македонии при этом не называл фамилий, однако заявил, что расследование этого дела продолжается.

Как сообщалось, Греция решила выслать двух российских дипломатов по обвинению в предоставлении средств протестным группам, которые выступают против соглашения, которое должно положить конец давнем споре Греции с соседней Македонией.

«24 Вести»