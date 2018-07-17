Трампу напомнили исторический пример о последствиях недоверия к своей разведке

Президент Трамп недоверяет своей разведке, но ничто не ново под Луной и в истории подобный случай уже был, что привело к страшной мировой трагедии – Второй мировой войне.

Уже было подобное в истории, когда один глава государства, не верил собственной разведке, а поверил «честному слову» диктатора. Об этом пишет на своей страниц в Facebook украинский журналист Евгений Якунов.

Это некий Чемберлен, который встретившись с Гитлером, вернулся на Родину со словами: «Я принес вам мир», так Алоизович поклялся, что ограничит все свои амбиции разделом Чехословакии и дальше – ни-ни!

Немецкий журналист времен Второй мировой Курт Рисс в книге «Тотальное шпионаж» рассказал, откуда взялась эта недоверие премьер-министра Великобритании к собственной разведки.

… Как-то так само собой получилось, что Чемберлен стал завсегдатаем уик-эндов в Кливлендском имении, где аристократка леди Астор собирала светское общество. На одном из таких собраний премьер-министр «чисто случайно» столкнулся с немецким послом, и именно эта встреча, как оказалось позже, решила судьбу Чехословакии.

Упомянутая леди Астор была немецкой агентессой высокого уровня, и вся эта светская тусовка, названная позже «кливлендскою кликой» была организована с одной целью – заманить в лапы министра иностранных дел лорда Галифакса, а если повезет и премьера Великобритании.

А дальше – больше.

«Друзья» леди Астор разыграли знатную комбинацию: они сумели посеять в Чемберлена сомнения в надежности разведки британского МИД – она, мол, работает на его политических оппонентов.

И раздраженный Чемберлен создал свою собственную разведслужбу. Какую (конечно же, чисто случайно!) Неформально возглавил еще один немецкий шпион – некий Вильсон …

Нет, как говорится, ничего нового под Луной…

Евгений Якунов, Facebook