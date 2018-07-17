Четыре года «ТАСС» считает, что 17 июля 2014 года над Донбассом сбили Ан-26

Российское новостное агентство «ТАСС» до сих пор считает, что 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит военно-транспортный самолет Ан-26 ВСУ, не «Boeing-777» рейса MH17 малайзийских авиалиний.

Со дня катастрофы «Boeing-777» рейса MH17 малайзийских авиалиний, сбитого российской установкой «Бук» в небе над Донбассом прошло ровно 4 года. Но на сайте российского информационного агентства «ТАСС» до сих пор висит новость от 17 июля 2014 года «о сбитом ополченцами украинском АН-26». Никаких комментариев, а тем более опровержения данной новости агентство до сих пор не предоставило.

«Ополченцами провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в районе города Торез сбит военно-транспортный самолет Ан-26 украинских ВВС. Об этом сообщают очевидцы с места событий. По их данным, самолет был подбит ракетой, после чего стал терять высоту, рухнул на землю и сгорел», – говорится в сообщении «ТАСС» четырехгодичной давности.

Далее в этой новости упоминается о сбитом 14 июля 2014 года военно-транспортном самолете ВСУ Ан-26 в оккупированной на тот момент части Луганской области. После этой трагедии командование Антитеррористической операции на Донбассе приняло решение о запрете использования авиации в зоне проведения боевых действий.

«14 июля ополченцы провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) также сбили Ан-26 украинских ВВС. В в пресс-службе ЛНР заявили, что пять членов экипажа сбитого самолета взяты в плен (сего на борту находились восемь человек). Спикер силовой операции Владислав Селезнев при этом заявил, что в плен попали «двое членов экипажа», – говорится в сообщении «ТАСС» от 17 июля 2014 года

С 15 июля 2014 года украинские вооруженные силы не используют авиацию в районах проведения боевых действий Донбассе. Об этом официально сообщалось еще 14 июля 2014 года.

«В связи с расследованием ситуации, связанной с падением военно-транспортного самолета Ан-26 ВС Украины в Луганской области 14 июля 2014 года, полеты авиации приостановлены до отдельного распоряжения», – говорилось в сообщении на странице пресс-центра операции в соцсети Facebook, передавал телеканал «ТСН».

«Boeing-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – ​​Куала-Лумпур, по данным следствия, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014. Все 298 человек на борту самолета погибли. Москва и после заключения следователей отрицает свою причастность к трагедии.

Лидеры Европейского Союза призвали Россию принять ответственность в вопросе сбитого 2014 над Донбассом авиалайнера MH17.

Правда, в документе не уточняется, за что именно Россия должна была бы взять на себя ответственность.

«Европейский Совет подтверждает свою полную поддержку резолюции Совбеза ООН номер 2166 о падении рейса MH17. Она призывает РФ принять ответственность, а также полностью содействовать всем попыткам установить правду, справедливость и вину в авиакатастрофе», – говорится в выводах.

В резолюции от июля 2014 Совбез ООН потребовал, чтобы причастные к падению самолета были привлечены к ответственности и государства сотрудничали ради этой цели.

Заявление лидеров ЕС по MH17 было принято через два месяца после того, как международная следственная группа по расследованию авиакатастрофы в Нидерландах подтвердила, что зенитная ракетная установка «Бук», из которой сбили самолет, принадлежит 53-й бригаде вооруженных сил РФ в Курске.

На саммите главы государств и правительств стран ЕС также согласовали продление на последующие шесть месяцев секторальных санкций против РФ. Совет ЕС утвердил продление антироссийских санкций до конца года.

Никаких возражений о продлении санкций не было, хотя источники «Deutsche Welle» в дипломатических кругах говорили, что новое итальянское правительство хочет полноценной дискуссии по санкциям. Теперь формально продлить санкции должен еще будет Совет ЕС.

Напомним, что новый премьер Италии Джузеппе Конте еще перед саммитом отверг идею автоматического продления ограничительных мер в отношении РФ. Позже заблокировала Италия заблокировала совместное заявление участников саммита из-за нескогласованности ряда позиций.

По словам источников информагентств среди дипломатов, планируемое заявление по торговой и оборонной политике Евросоюза заблокировано Италией из-за различия во взглядах на миграционную политику Брюсселя.

Из-за отсутствия заявления пресс-конференция председателей Евросовета и Еврокомиссии была перенесена на следующий день, говорится в сообщении Евросовета.

«Украинско-Российское обозрение»