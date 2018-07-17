Путин Трампу помогал и у него теперь проблемы, – Цимбалюк

Мундиаль завершился, прошла и встреча Трампа с Путиным в Хельсинки, а российская пропаганда все так же плодит несравненные перлы устами своей «звезды» Захаровой.

Долгожданные переговоры президентов США и РФ. Речь пойдет последней встрече двух президентов. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Никаких договоренностей публично не обнародовано, но Дональд Трамп продолжает обвинять свою страну за плохие отношения с РФ, а Владимир Путин размышляет о «частных лицах» в погонах и вмешательстве в выборы в США.

В тоже время россиян просто разрывает от негодования по поводу ежегодных военных учений «Си Бриз». Военные учения, оценки высказываний Курта Волкера и другие перлы несравненной «звезды» российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой в другом видеоблоге Цимбалюка.

Учения «Си Бриз» и стоны при приближении солдат НАТО, плохой Курт Волкер и хороший Дональд Трамп, попытка защитить «Интер» от «кровожадных» бандеровцев и почему российским ведущим запрещают снимать кулинарные шоу в Украине.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»