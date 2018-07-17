Футбол уехал – здравствуй, реальность. Никаких больше утопий

Объятия президентов на финале российского чемпионата – один из главных хитов социальных сетей. Более всего отзывов собрала лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Не обошли вниманием пользователи тему ливня и раскрытых зонтов, а также общение задержанных активистов Pussy Riot с представителем власти. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что с ощущением праздника пора прощаться – наступают будни.

Станет ли московский ливень в финале чемпионата очищением от всего плохого и началом некой перезагрузки российской власти не только с Западом, но и с собственными гражданами? Понятно, что это больше утопия. Но все-таки вдруг наша власть захочет продолжить эксперимент – стать открытой и дружелюбной? А полиция – быть такой же вежливой и внимательной? И запретов стало бы меньше, равно как и агрессивной риторики по телевизору, чтобы никого более не обращать в радиоактивный пепел?

Мокрые президенты и радостные объятия, очень позитивный лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович… И даже то, что зонт сначала раскрыли исключительно над Владимиром Путиным, можно посчитать недоразумением, которое оперативно устранили, а не доказательством реакционности режима. По крайней мере, у нас на это обратили внимания больше, чем на Западе. Кстати, к чему бы это?

Тем не менее, в какой-то момент показалось, что нет ни санкций, ни борьбы с чуждым влиянием, ни «законов Яровой», ни прочих моментов, которые не повышают степень взаимного доверия друг к другу. Почти что идиллия. Социальные сети буквально забиты фотографиями – свободное общение европейских лидеров, полная открытость. Вот так бы всегда.

Что же мы видим на следующий день после финала? В Москве проходят суды – 15 суток дали одной из активисток Pussy Riot за акцию на футбольном матче. Да, возможно, приговор по делу – примешали политику, пытались испортить праздник. Но вот еще один приговор – 14 суток болельщику, который облил пивом Жириновского. Владимир Вольфович хотел было приобщиться к всеобщей радости, вышел в народ, но его не оценили, высказали недоверие. И это мягко сказано. Власть оперативно вмешалась и покарала нарушителя. Формально тоже по делу – нельзя пивом обливаться.

Однако все эти приговоры после футбольного праздника не улучшают настроение, перечеркивают эту самую утопическую надежду. Сразу приходят на ум тезисы: мол, иностранцы уедут и все вернется на круги своя.

И вот опять про Pussy Riot: в интернете распространяется видеозапись допроса задержанных – полицейский в характерной манере, не скупясь на эпитеты, сожалеет, что сейчас не 1937 год. Видно, устали сдерживаться и начали отыгрываться.

Хотя, опять же, власть права по содержанию: ведь правда, подождали бы хоть с недельку, что ли. Есть даже опасения, что гайки, наоборот, закрутят, чтобы граждане не подумали лишнего – раз футбол, значит, все можно. Не нужно на это особо рассчитывать.

Так что слова полицейского про 37-й год должны отрезвить. А то действительно подумают, что перестройка – начнут митинги устраивать, акции всякие.

Тему можно считать закрытой: футбол уехал – здравствуй, реальность. Никакой больше утопии.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»