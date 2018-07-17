Артиллерия ВСУ: возрождение богов войны из пепла

Украина возрождает не справедливо обойденную вниманием артиллерию в своей армии. Перспективным направлением развития является насыщение подразделений высокоточными боеприпасами.

Конфликт на Донбассе изменил многие представления о современной войне. Особенно это касается роли артиллерии. До 2014-го большинство иностранных военных стратегов фактически списывали артиллерию как таковую «в утиль», пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Считалось, что это «вчерашний день», а будущее за высокотехнологичным оружием. Тем не менее, именно артиллерия стала решающим фактором, который оказался способен переломить ход боевых действий. Особенно ярко это проявилось в 2016 – 2018 годах, когда начался позиционный период войны.

Развитие артиллерии как рода войск остановилось на уровне 1960-70-х гг. Во всем мире она двигается исключительно в сторону модернизации систем управления огнем и повышения возможностей разведки и корректировки. Тот же путь прошла и украинская армия.

После распада Союза Украине досталось достаточно большое количество артиллерийских систем, в том числе 256 152-мм 2А36 «Гиацинт-Б», 531 122-мм гаубица Д-30, 563 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 295 РСЗО «Град». За годы независимости парк значительно уменьшился за счет активных продаж на международном рынке оружия. Считалось, что много оружия нам попросту не надо – у нас нет противников.

Так, например, в 2013-м были официально сняты с вооружения САУ 2С1 «Гвоздика». Вообще ситуация с техникой в строевых частях была аховая. Немного лучше было с личным составом, поскольку со времен Советского Союза осталось несколько артиллерийских училищ, а запасов снарядов хватало для проведения полноценного боевого обучения.

Боевые действия лета 2014-го, а особенно зимняя кампания 2015-го, привели к существенному снижению количества как ствольной, так и самоходной артиллерии. Связано это было, прежде всего, с открытым участием в конфликте российских кадровых артиллеристов – в России была проведена существенная реорганизация войск и внедрены разведывательно-ударные комплексы.

Поэтому поначалу основной задачей для украинского военно-политического руководства стало восстановление общего количества артиллерии и наполнение новосозданных бригад. Началась упорная работа по проведению ремонта артсистем, которые находились на хранении. Кроме того, заново на вооружение были поставлены образцы, ранее снятые с вооружения: 152-мм пушка-гаубица Д-20, 203-мм самоходная пушка 2С7 «Пион», САУ 2С1 «Гвоздика».

Причем под некоторые образцы пришлось создавать отдельные артбригады, как было, например, с «Пионом». Однако советский запас не был бесконечным и в конечном итоге пришлось закупать вооружение в восточноевропейских странах.

Так, 29 июня 2018-го из Чехии через пограничный переход «Чоп» в Украину прибыли 33 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», которые были проданы компанией EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. Получателем по документам числится Государственное предприятие «Шепетовский ремонтный завод», что может свидетельствовать о том, что САУ нуждаются как минимум в косметическом ремонте.

Постепенно идет и принятие на вооружение артиллерийских частей более эффективных систем наведения и разведки. Так, на фронте уже достаточно систем управления огнем артиллерии, появились беспилотным системы типа «Фурия» и Fly Eye. Серьезно усилила мощь артиллерии поставка из США радаров класса AN/TPQ-49 и AN/TPQ-36 в рамках программы военной помощи. Радары этого класса являются самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

Еще одним перспективным направлением развития артиллерии является насыщение артиллерийских подразделений высокоточными боеприпасами. Тем более, что определенный задел для этого есть – за время независимости были разработаны несколько успешных образцов.

Управляемые снаряды могут повысить эффективность работы артиллерии по движущимся целям либо за счет своей собственной автономной системы, либо с помощью устройств целеуказания воздушного и наземного (как правило) базирования.

Одной из основных проблем является их стоимость, поскольку управляемые снаряды значительно дороже стандартных. Однако эффективность позволяет уменьшить количество снарядов, необходимое для поражения цели. В 2012-м на вооружение ВСУ принят управляемый 152-мм снаряда «Квітник» (ныне разрабатывается вариант без применения запчастей российского производства).

В арсеналах также находятся ПТУР «Кастет» и «Стугна» для 100-мм противотанковой пушки МТ-12 «Рапира». Если «Кастет» еще советская разработка, то «Стугна» разработана силами Киевского конструкторского бюро «Луч» и производится на мощностях ГАХК «Артем». Официально она принята на вооружение в 2006-м. Ракета позволяет поражать бронированные цели, которые имеют комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой на расстояниях до 5 км. Бронепробиваемость – до 80 мм.

В конструкции ракеты применена тандемная кумулятивная боеголовка с привычной для КБ «Луч» системой управления – полуактивной с ориентированием в луче лазера. Ракета также укомплектована электрическим рулевым приводом с адаптивной цифровой системой управления.

Так что рабочие образцы высокоточного вооружения существуют и даже приняты на вооружение – вопрос только в наличии средств и мощностей для их крупносерийного производства.

Можно утверждать, что в ходе войны украинская артиллерия (как и многие другие рода войск) фактически возродились из пепла. Сейчас идет процесс приведения войск к современным реалиям, хотя о стандартах НАТО говорить пока не приходится. Так, существуют планы постепенного перехода на калибр 155 мм, но их реализация пока упирается в недостаток бюджетного финансирования.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»