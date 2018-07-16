В Беларуси судят журналиста Галку работавшего на Донбассе

Его обвиняют в насилии по отношении к представителям власти, сотрудника беларусской милиции. Ранее он уже был наказан за этот инцидент административно.

В Беларуси прокуратура просит приговорить к трем годам заключения журналиста и блогера Дмитрия Галка, белорусского гражданина, который в последнее время жил и работал в Украине, освещал события на Донбассе. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Галка обвиняют в насилии в отношении работника беларусской милиции. Его дело начали рассматривать 10 июля в суде Советского района Минска.

Как известно, Галка арестовали в Беларуси 22 апреля после пересечения им границы страны.

«Советским районным отделом Следственного комитета ведется уголовное дело по обвинению 38-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 УК (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел)», – заявили в управлении Следственного комитета по Минску.

Сам журналист отрицает схватку с милиционером. Кроме того, по утверждениям «Беларусского партизана», Галко уже административно наказали за этот инцидент.

В комментарии «Kyiv Post», Галко ранее заявлял, что полицейский рейд связан с его профессиональной деятельностью.

В его квартире находился сервер оппозиционного издания «Беларусский Партизан», основанного Павлом Шереметом.

Сам Галко ранее работал в нем журналистом и редактором. Кроме того, там работает его бывшая жена.

Галко уволился из «Беларусского Партизана» в 2017 году, заявляя, что причиной для этого стало подавление белорусскими властями независимых СМИ.

После инцидента он с сыном уехал в Мариуполь, где живет его жена. Сын Ян уже вернулся в Беларусь, а Дмитрий хотел поехать в Минск, чтобы повидаться с сыном.

С 2014 года он жил попеременно в Минске и Мариуполе.

«Радио Свобода»