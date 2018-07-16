Янукович сбежал только с несколькими костюмами, – экс-глава службы безопасности Кобзарь

По словам экс-главы службы безопасности бывшего президента Украины Януковича, тот «надеялся вернутся в Киев через несколько дней после своего побега». Защите Януковича дали еще один день для допроса свидетелей в суде.

Свидетель защиты утверждает, что бывший президент Виктор Янукович покидал Межигорье 21 февраля 2014 «с несколькими костюмами», надеясь вернуться через несколько дней. Об этом заявил экс-начальник службы безопасности Януковича Константин Кобзарь на допросе путем видеосвязи с оккупированным Крымом в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене экс-президента, передает «Цензор. Нет».

«Как обычно, несколько костюмов с собой, средства личной гигиены, у меня и то больше было. Мы планировали вечером 23 вернуться в Киев, поэтому много с собой не брали», – ответил Кобзарь на вопрос о вещах, которые взял с собой Янукович со своей резиденции.

Кобзарь также заявил, что в хозяйственной части резиденции был владелец – компания «Танталит», которая имела полномочия проводить работы на территории, когда Янукович был в командировке.

По его словам, вещи «КАМАЗами» из Межигорья «вывозили радикалы».

23 февраля 2014 в интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в резиденции Януковича в Межигорье.

На кадрах видно, как от входа уезжают грузовые автомобили и иномарки. Также на видео видно, как часть вещей загружают в вертолеты и группа людей улетает.

Сам Янукович в 2016 году говорил, что вывозил из Украины исключительно ручную кладь.

Суд по делу дал защитникам Януковича еще один день на допрос свидетелей и назначил следующее заседание на утро 17 июля.

«Суд на завтра объявит перерыв на 10:00 и даст последнюю возможность прибыть обвиняемому и свидетелям защиты для допроса, в том числе путем видеоконференцсвязи», – сказал Девятко.

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил на это, что суд не посылал никаких официальных сообщений о вызове этих лиц на допрос.

Но судья возразил, что свидетелей вызвали «более 10 раз», а сам Янукович проигнорировал более 60 судебных заседаний, хотя имел возможность участвовать в суде путем видеоконференцсвязи.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Суд планирует завершить дебаты по делу Януковича в июле.

«Цензор.Нет»