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Новости

Путин заверил Трампа, что сохранит транзит газа через Украину

«Европейская Правда»
16 июля 2018

На встрече Путина и Трампа обсуждался вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» и транзита голубого топлива по газопроводам на территории Украины.

Президент России Владимир Путин заверил американского президента, что Россия сохранит транзит российского газа через Украину после строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом в Хельсинки, передает «Европейская Правда».

Путин отметил, что во время встречи Трамп «выражал беспокойство по поводу возможного исчезновения транзита через Украину».

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«Я заверил президента, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того – мы готовы продолжить транзитный контракт, который завершается в следующем году в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольському арбитражном суде», – заявил Путин.

Трамп, комментируя строительство российского газопровода, отметил, что обсуждал эту тему ранее с Ангелой Меркель «в достаточно жестких тонах». «Я не уверен, что это в лучших интересах Германии, но это их решение», – сказал Трамп.

Американский президент заявил, что США будут конкурировать с РФ на европейском газовом рынке.

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«Я считаю, что мы будем конкурировать … И мы будем конкурировать успешно, хотя в них, т.е. у РФ, – есть некоторые преимущества», – заявил Трамп.

«Европейская Правда»

Tags: Nord Stream 2, Владимир Путин, ГТС, Дональд Трамп, Россия, саммит, США, Украина

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