Похищенного украинца Гриба могут «судить» на открытом процессе

Предполагают, что «судебный процесс» над похищенным российскими спецслужбами украинцем Грибом будет проходить в открытом режиме.
Первое судебное заседание по существу в отношении украинца Павла Гриба, которого похитили в Беларуси и удерживают в России по обвинению в терроризме, состоится 23 июля. Об этом в Facebook сообщил отец юноши Игорь Гриб.
По его словам, заседание пройдет в «Северо-Кавказском окружном военном суде» в Ростове-на-Дону.
Это будет первое заседание по существу. Планируется, что оно будет открытым.
23 липня 2018 року об 11.00 у "Северо-Кавказском окружном военном суде" м. Ростов-на-Дону відбудеться перше судове засідання по суті справи Павла Гриба.Засідання буде відкритим.
Опубліковано Ігором Грибом Понеділок, 16 липня 2018 р.
Ранее сообщалось, что во время этапирования в Ростов-на-Дону Павла Гриба жестоко избили другие заключенные.
Однако администрация СИЗО заявила, что не нашла следов избиения юноши.
В начале июля Северо-Кавказский окружной военный суд продлил Грибу срок содержания под стражей до 19 декабря 2018 года.
25 июня адвокат украинца заявила, что предварительное расследование по делу незаконно похищенного в Беларуси и удерживаемого в СИЗО РФ Гриба завершили.
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Как сообщалось, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси.
По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где «законно» оформили арест.
Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.
Генконсульство Украины также неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследования юноши.
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Однако, так и не получив ответа, Украина решила самовольно отправить группу врачей, которых к украинцу не пустили.
В РФ отвечали, что у Гриба нет проблем со здоровьем.
«Украинско-Российское обозрение»